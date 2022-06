TMNT: Shredder's Revenge | Gameplay-Trailer

Am 16. Juni erscheint mit Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge ein klassischer Brawler, der mit viel Nostalgie und flottem Gameplay für ein gelungenes Videospiel-Comeback der Turtles sorgen soll. Wir haben das Prügelfest durchgespielt und sind sehr angetan.

Das erwartet euch in TMNT: Shredder's Revenge

Das neue Turtles-Abenteuer knüpft an die erfolgreichen Arcade-Tage der 90er an. Vor allem „Turtles in Time“ dürfte noch vielen ein Begriff sein, das zu den besten TMNT-Spielen zählt. Shredder's Revenge bringt das Konzept in richtig schicker Pixeloptik zurück auf PC, PS4, Xbox One und Switch. In insgesamt 16 abwechslungsreichen Leveln prügelt ihr euch durch New York und verkloppt bekannte Erzfeinde.

Richtig cool ist die Integration eines Story-Modus'. Über eine schicke Oberwelt schaltet ihr Level für Level frei und könnt sogar ein paar Nebenquests erledigen und Sammelobjekte finden. Das ist nicht spektakulär, aber es ist toll, dass der Fortschritt immer gespeichert bleibt und so auch neue Spielerinnen und Spieler das Beat 'em up problemlos durchspielen können.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge ist erhältlich für PC, PS4, Xbox One und Switch. (Bildquelle: Dotemu / Tribute Games)

Im Arcade-Modus werdet ihr hingegen richtig gefordert. Ganz klassisch müsst ihr hier alle Level nacheinander mit begrenzten Leben abschließen. Der Fortschritt wird nicht gespeichert. Wenn ihr verliert, müsst ihr ganz von vorne starten.

Am meisten Spaß macht die Straßenprügelei im Multiplayer. Mit bis zu sechs Spielern könnt ihr online oder offline im Koop zocken und so für jede Menge Pixelchaos auf eurem Bildschirm sorgen. Damit jeder Spieler eine andere Figur steuern kann, gibt es insgesamt sieben spielbare Charaktere.

Einschätzung von Sergej Jurtaev

Turtles-Spiele sind nicht unbedingt für ihre Qualität bekannt, deshalb hat mich Shredder's Revenge doch etwas überrascht. Schicke Pixeloptik, abwechslungsreiche Level, präzise Steuerung, umfangreicher Multiplayer, Ohrwurm-Soundtrack. Alles, was ein guter Brawler braucht, ist drin und wurde toll umgesetzt. Einigen Prügelprofis wird es aber zu simpel sein, denn ein komplexes Kombosystem gibt es nicht. Wenn ihr nur den Story-Modus durchspielen wollt, werden euch die 2 bis 3 Stunden Spielzeit für circa 25 Euro vielleicht zu viel sein. Wenn ihr hingegen alle Charaktere ausprobieren und euch mehrmals mit Freunden durch die Level kämpfen wollt, könnt ihr wenig falsch machen. Wer Turtles in Time mag, wird Shredder's Revenge lieben.