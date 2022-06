Gran Turismo: Film zum PlayStation-Rennspiel erscheint früher als gedacht

Die Filmumsetzung des Rennspiels Gran Turismo legt den sechsten Gang ein. (Bild: Sony Interactive Entertainment)

Erst neulich kündigte Sony an, an mehreren Film- und Serienumsetzungen seiner beliebten Spielemarken zu arbeiten, unter anderem auch Gran Turismo. Jetzt steht sogar schon ein Veröffentlichungsdatum fest: Der Gran-Turismo-Film soll bereits am 11. August 2023 erscheinen. Einige Details zur Story wurden auch verraten.

Gran Turismo: Videospielverfilmung basiert auf einer wahren Geschichte

Sony Pictures und PlayStation Productions arbeiten nach dem Uncharted-Film nun an einer Videospielverfilmung des Rennspiel-Hits Gran Turismo. Auf dem Regiestuhl sitzt Neill Blomkamp, der zuvor für Filme wie District 9 und Chappie verantwortlich war. Allerdings wird Gran Turismo nicht in die Kinos kommen, sondern auf einem Streaming-Service erscheinen; welcher das sein wird, ist noch unbekannt.

In einem Update des Magazins Deadline heißt es nun: Die kommende Filmadaption basiere auf einer wahren Geschichte.

„Der Film ist die ultimative Wunscherfüllungsgeschichte eines jugendlichen Gran-Turismo-Spielers, der mit seinen Gaming-Skills eine Reihe von Nissan-Wettbewerben gewann, um ein echter Profi-Rennfahrer zu werden.“ (Quelle: Deadline)

Die Verfilmung von Gran Turismo könnte somit einen dokumentarischen Charakter besitzen. Lange warten müsst ihr nicht, um das herauszufinden. Denn der Gran-Turismo-Film soll schon am 11. August 2023 erscheinen.

Während die Vorfreude auf die Videospielverfilmung wächst, sorgt Gran Turismo 7 immer wieder für Ärger in der Gaming-Community:

Sonys Spiele kommen auf die große und kleine Leinwand

Die Verfilmung der Rennspielsimulation Gran Turismo verläuft wohl erheblich geschmeidiger als frühere Filmadaptionen von PlayStation. Wir erinnern uns zurück: Die Arbeiten am Uncharted-Film begannen vor etwa 15 Jahren und das Projekt sah mehr als eine Handvoll Regisseure kommen und gehen, bis Ruben Fleischer schlussendlich den Film 2022 in die Kinos brachte.

Neben Gran Turismo sind auch die Sony-Marken Horizon und God of War als Film- oder Serienumsetzung geplant. Horizon soll auf dem Streaming-Service Netflix erscheinen, God of War hingegen wird auf Amazon Prime zu sehen sein. Zu beiden Projekten gibt es noch keine wirklichen Informationen.

Dafür kommt die HBO-Serie zu The Last of Us gut voran. Auf dem Summer Game Fest wurde ein neues Foto aus der Serie geteilt und offenbart, dass auch die Original-Schauspieler aus den Spielen eine eigene Rolle in der Serienumsetzung haben sollen.

Bild: HBO / Youtube - thegameawards

Neil Druckmann, Schöpfer des Survival-Spiels, wird auch für eine Episode der HBO-Serie verantwortlich sein. Die Serie zu The Last of Us erscheint wahrscheinlich Anfang 2023. (Quelle: YouTube - thegameawards)