PlayStation-Preisschock: Sony verkauft 27 Jahre altes Game für 9.999 US-Dollar

Tekken 2 ist ein Klassiker, aber ist das Game 9.999 US-Dollar wert? (Bild: Bandai Namco)

Ein Bug im amerikanischen PlayStation Store hat kurzzeitig für Verwirrung gesorgt. So wurde der Prügel-Klassiker Tekken 2 für stolze 9.999 US-Dollar angeboten. Wir erklären euch, was es mit dem Fehler auf sich hat und wie das Internet reagiert.

Neuer Preis-Rekord für Tekken 2

Über die Preispolitik im PlayStation Store wird ja immer mal wieder hitzig diskutiert. Außerhalb eines Sales kosten Spiele dort nicht selten 70 Euro. Und zwar auch dann noch, wenn die Retail-Version des selben Spiels inzwischen nur noch einen Bruchteil des ursprünglichen Preises kostet.

Dass Sony aber ein 27 Jahre altes Prügel-Spiel für saftige 9.999 US-Dollar im PSN Store anbietet, ist eine andere Hausnummer. Dieser Preis wurde US-amerikanischen Spielern nämlich im Zusammenhang mit dem PlayStation-Klassiker Tekken 2 angezeigt.

Es handelt sich dabei ganz offensichtlich, um einen Fehler im System. Dennoch machte der dazu passende Screenshot schnell die Runde auf Twitter und Reddit.

So reagierte zum Beispiel auch Tekken-Director Katsuhiro Harada auf den absurden Preis. Spätestens ab diesem Punkt gab es für das Netz kein Halten mehr. Es folgten unzählige Memes und sarkastische Aussagen in den Kommentaren.

Darunter auch das beliebte Dragon-Ball-Meme, in welchem Antagonist Vegeta aggressiv "It's Over 9.000!" brüllt.

Viele User bestätigen (nicht ganz ernst gemeint) den verrückten Preis aber auch in den Kommentaren, immerhin sei ein Meisterwerk wie Tekken 2 jeden Dollar wert.

Wie kommt der Preis-Bug zustande?

Tatsächlich ist der Bug kein unbekanntes Problem. In der Vergangenheit wurden auch schon andere Spiele im PlayStation Store mit einem Preisschild von 9.999 US-Dollar versehen. Betroffen davon waren zum Beispiel das Rollenspiel Greedfall und das Puzzle-Game Mr. Driller.

Es handelt sich hierbei stets um einen Platzhalter, wenn das System das Spiel nicht wirklich einordnen kann. Im Fall von Tekken 2 liegt es daran, dass das Beat 'em Up in den USA über das neue PlayStation-Plus-Abo erhältlich ist, aber nicht regulär erworben werden kann.

Inzwischen wurde der Fehler von Sony übrigens behoben.