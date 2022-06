PS2-Klassiker & mehr: 25 Spielecover, bei denen wir schreiend weglaufen

Spielecover des Grauens: Bei diesen Spielen der 2000er ist einiges schiefgelaufen. (Bildquelle: Getty Images/Ljupco)

In Zeiten, in denen digitale Spieleverkäufe dominieren, rücken die Cover von Games deutlich in den Hintergund. Dennoch zählt der erste Eindruck. Bei den folgenden Kandidaten der 2000er ist dieser vollkommen in die Hose gegangen und wir möchten am liebsten schreiend davonlaufen.

25 grauenvolle Spiele-Cover der 2000er

In den Zeiten von Gameplay-Trailern auf YouTube und ausführlichen Beschreibungen auf Steam tritt das Spiele-Cover immer weiter in den Hintergrund. Vor ein paar Jahren war es in vielen Fällen jedoch dieses eine Bild auf einer Box, das darüber entschieden hat, ob ihr ein Spiel kauft oder nicht.

Selbst gute Spiele wie Amnesia The Dark Descent haben hierbei jedoch deutlich daneben gegriffen. Andere Spiele wollten mit ihren 3D-Kreationen vielleicht lieber Albträume bei ihren nichtsahnenden Kunden auslösen. In jedem Fall haben die 2000er-Jahre einige schreckliche Spiele-Cover hervorgebracht, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Wir zeigen euch 25 Spiele-Cover der 2000er Jahre, die unfassbar schlecht sind. Bei diesen künstlerichen Fehlgriffen ist es eigentlich ein Wunder, dass sie keine schreienden Kunden oder weinende Kinder zu verantworten haben.