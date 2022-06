Kingdom Hearts 4: Kehren Final-Fantasy-Figuren zurück?

Kingdom Hearts 4 wirft noch so einige Fragen auf. (Bild: Square Enix / Disney /Getty Images - Khosrork)

Mit einem realistischeren Look läutet Kingdom Hearts 4 eine ganz neue Saga ein: The Lost Master Arc. Wie viel Disney und Final Fantasy steckt überhaupt noch in Kingdom Hearts? Wir haben alle bisherigen Infos für euch gesammelt.

Kingdom Hearts 4: Alles Infos zur neuen Saga

Die wichtigsten Details zur Fortsetzung auf einen Blick:

Genre: JRPG (Third Person)

JRPG (Third Person) Spielmodus: Einzelspieler (Mehrspieler-Komponente möglich)

Einzelspieler (Mehrspieler-Komponente möglich) Setting: Disney- und originelle Welten

Disney- und originelle Welten Plattformen: Höchstwahrscheinlich PlayStation 5 und Xbox Series X/S

Höchstwahrscheinlich PlayStation 5 und Xbox Series X/S Engine : Unreal Engine 5

: Unreal Engine 5 Altersfreigabe: Keine Angabe (sehr wahrscheinlich USK 12)

Keine Angabe (sehr wahrscheinlich USK 12) Release: Keine Angabe

Keine Angabe Entwickler: Square Enix

Square Enix Publisher: Square Enix, Disney

Kingdom Hearts 4: The Lost Master Arc

Mit Kingdom Hearts 4 bricht eine neue Ära an. Während die vorherigen Spiele dem Schurken Xehanort gewidmet und Teil der Darkseeker-Saga waren, führt die Fortsetzung eine neue Story mit neuen Schurken ein – teilweise.

Denn die sogenannten Lost Masters kennt ihr bereits aus dem Mobile-Spiel Union X[Cross] und dem entsprechenden Film in Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. Es handelt sich nämlich um die von Luxu zurückgeholten Anführer und dem Meister aller Meister, deren Geschichte mit dem vierten Teil so richtig Fahrt aufnimmt.

Wie in allen Hauptteilen werdet ihr auch in Kingdom Hearts 4 den sympathischen Helden Sora steuern. Nach den Geschehnissen aus Kingdom Hearts 3 und dem DLC Re Mind wacht Sora in einem Apartment in einer geheimnisvollen Stadt namens Quadratum auf, eine neue Welt, die an das reale Shibuya, Tokio angelehnt ist. Tatsächlich haben Fans sogar die genaue Adresse des Apartments aus dem Ankündigungstrailer gefunden.

Kingdom Hearts 4 | Ankündigungstrailer

Welche Welten wird Sora in der Fortsetzung besuchen?

Bisher hat Square Enix nur die Stadt Quadratum vorgestellt, die sich in einem neuen Universum, der Irrealität, also einer Welt der Fiktion, befindet. Laut Tetsuya Nomura, Schöpfer der Kingdom-Hearts-Reihe, werdet ihr im Verlauf der Story immer wieder nach Quadratum zurückkehren. Es handelt sich vermutlich um eine Art Hub-Welt, ähnlich wie Traverse Town im ersten Kingdom Hearts.

In Kingdom Hearts 4 werdet ihr zudem wieder unterschiedliche Disney-Welten bereisen. Tetsuya Nomura warnt aber auch vor, dass es wohl weniger Welten als in den Teilen zuvor geben wird, dafür höchstwahrscheinlich detaillierter und umfangreicher. (Quelle: Game Informer)

Ein erster Hinweis, dass der Planet Endor aus Star Wars in Kingdom Hearts 4 vertreten sein wird, liefern einige Szenen aus dem Ankündigungstrailer. Darin ist ein Wald zu sehen, der eine ähnliche Vegetation wie auf Endor aufweist. Fans glauben zudem einen AT-ST-Fuß im Trailer entdeckt zu haben.

Realistischer Look: Kingdom Hearts 4 sieht aus wie Final Fantasy

Kingdom Hearts 4 spielt nicht nur in einem neuen Universum, sondern sieht auch ganz anders aus als frühere Serienteile. Square Enix hat der Fortsetzung bewusst einen neuen Grafikstil verpasst, schließlich geht Kingdom Hearts 4 mit der nächsten Saga neue Wege. Der realistischere Look passt zu der an Tokio angelehnten Stadt und in den Kontext eines völlig neuen Universums. Nur Soras neue Schuhgröße ist gewöhnungsbedürftig.

Tatsächlich erinnert das neue Kingdom Hearts sehr an ein Final-Fantasy-Spiel. Das dürfte aber nicht nur an der Grafik und der Stadt Quadratum liegen, sondern auch daran, dass Tetsuya Nomura in der Vergangenheit an Final Fantasy Versus 13 gearbeitet hat. Daraus wurde schlussendlich Final Fantasy 15, das aber nicht mehr viel mit dem ursprünglichen Projekt gemein hatte.

Tetsuya Nomura lässt sich für Kingdom Hearts 4 auffallend von seinem nie erschienen Final-Fantasy-Spiel inspirieren.

Welche Rolle spielen Disney und Final Fantasy in KH4?

Der realistischere Look lässt sowohl neue Figuren aus dem Final-Fantasy-Universum als auch Figuren und Filmwelten abseits von Disneys Animationssparte zu. Letzteres würde bedeuten, dass ihr womöglich Welten aus den Star-Wars- und Marvel-Universen besuchen werdet.

Sicher bestätigt ist die Rückkehr bekannter Gesichter: Am Ende des Trailers läuft auch eine kurze Szene mit Soras Begleitern Donald, Goofy und dem aus Hercules bekannten Bösewicht Hades. Disney-Figuren werden dementsprechend wieder gut vertreten sein.

Kingdom Hearts 4: 5 Schritte zur Vollkommenheit

Final-Fantasy-Figuren haben es hingegen nicht so einfach und schaffen es vielleicht nicht in die Fortsetzung. Tetsuya Nomura erklärt, dass Kingdom Hearts mittlerweile genügend eigene Figuren vorzuweisen hätte und deshalb nicht mehr auf Final-Fantasy-Helden angewiesen sei, so wie es in den ersten beiden Hauptteilen noch der Fall war. Andererseits sei er sich auch bewusst, dass sich viele Spieler eine Rückkehr von Final-Fantasy-Figuren wünschen. (Quelle: Game Informer)

Ein vertrautes Kampfsystem mit frischen Ideen

Während nervige Attraktionen in Kingdom Hearts 3 den Gameplay-Fluss störten, findet Kingdom Hearts 4 dem ersten Gameplay-Trailer nach zu urteilen zu alter Stärke zurück.

Tetsuya Nomura bestätigt auch, dass die von Fans gefeierten Situations-Kommandos wieder Teil des Kampfsystems werden. Diese Gameplay-Mechanik führte in Kingdom Hearts 2 zu cool inszenierten Actionsequenzen, ohne das Geschehen zu bremsen.

Das Kampfsystem von Kingdom Hearts 4 kehrt also zurück zu seinen Wurzeln, wagt aber auch Neues. Im Gameplay-Trailer nutzt Sora seinen Schlüsselschwert-Anhänger als eine Art Enterhaken. Außerdem gibt es ein neues Kommando namens „Bauen“. Tetsuya Nomura beschreibt die Funktion als „Zerstörung und Wiederaufbau“.

Kingdom Hearts 4: Wann könnt ihr mit einem Release rechnen?

Ein genauer Entwicklungsstand ist leider nicht bekannt. Weitere Informationen folgen wahrscheinlich erst Ende des Jahres. Deshalb ist auch nicht mit einer Veröffentlichung 2022 zu rechnen.

Anders als die Entwicklung von Kingdom Hearts 3 scheint diese geschmeidiger zu verlaufen. Damals kündigte Square Enix den dritten Teil zu früh an, wenig später folgte dann die Meldung, dass das Entwicklerteam von der hauseigenen Engine auf die Unreal Engine 4 umsteigen würde.

Diese Probleme hat Kingdom Hearts 4 offensichtlich nicht. Da das Rollenspiel in der Unreal Engine 5 entsteht, können bereits vorhandene Assets wiederverwendet werden, was die Entwicklungszeit ebenfalls verkürzen dürfte. Daher ist ein Release Ende 2023 nicht unwahrscheinlich.

Davor dürfte das Mobile-Spiel Kingdom Hearts Missing-Link erscheinen, dass Fans lieber nicht ignorieren sollten, da es für die Spieleserie typisch relevante Informationen für die Haupthandlung enthalten wird.