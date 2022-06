Amazon Prime Day 2022: Offizieller Termin steht fest

Amazon Prime Day 2022: Das Shopping-Event steht vor der Tür. (Bildquelle: EKKAPHAN CHIMPALEE, Getty Images)

Amazon hat das Datum für den Prime Day 2022 bekanntgegeben. Ihr könnt euch schon bald über starke Rabatte auf Spiele, Konsolen und Gaming-Zubehör freuen. Hier geben wir euch den Überblick über das Shopping-Event und sagen euch, wie ihr euch darauf vorbereiten könnt.

Amazon Prime Day 2022: Datum ist bekannt

Amazon hat in einer Pressemitteilung verkündet, dass der Prime Day 2022 am 12. und 13. Juli stattfinden wird. Das Schnäppchen-Event wird dieses Jahr also seinen gewohnten Platz im Sommer einnehmen und sich über zwei Tage erstrecken. Somit könnt ihr euch auf 48 Stunden voller attraktiver Gaming-Deals freuen – und oftmals starten einige Angebote sogar bereits Tage früher.

Amazon Prime Day: Angebote exklusiv für Abonnenten

Der Amazon Prime Day wird auch dieses Jahr voraussichtlich sowohl für PC- als auch Konsolen-Gamer viele verschiedene Rabatte bieten. Welche Artikel 2022 reduziert werden, ist aktuell leider noch nicht bekannt. In der Vergangenheit hat Amazon zu dem Spar-Event aber Spiele für die PS4 / PS5, Xbox und Nintendo Switch angeboten. Ebenso waren Konsolen-Bundles, Laptops, Fernseher und Gaming-Zubehör wie Controller, Speichermedien oder Stühle zu reduzierten Preisen erhätlich.

Damit ihr am Prime Day keine interessanten Deals verpasst, müsst ihr eine Prime-Mitgliedschaft besitzen. Das Abo kostet 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro pro Monat. Wenn ihr noch kein Mitglied seid, könnt ihr euch natürlich ebenfalls für eine 30-tägige Probeversion anmelden.

Die beste Vorbereitung auf den Amazon Prime Day 2022

Am Prime Day 2022 wird Amazon wie in der Vergangenheit zahlreiche Artikel stark im Preis reduzieren. Damit ihr aus dem Schnäppchenfest das meiste herausholen könnt, solltet ihr folgende Tipps beachten:

Falls ihr noch keine Mitglieder seid, solltet ihr kurz vor dem Termin das Probe-Abo von Amazon Prime starten.

Wenn ihr bereits vorher wisst, wonach ihr sucht, legt euch zur besseren Übersicht Wunschlisten an.

an. Oftmals die besten Angebote gibt es bei den Amazon-Warehouse-Deals. Dort könnt ihr euch zuvor geöffnete Produkte zu deutlich reduzierten Preisen schnappen.

In der Zwischenzeit findet ihr übrigens jetzt auch schon einige attraktive Gaming-Deals bei Amazon:

Weitere nützliche Tipps zu Gaming-Deals findet ihr in unserer Bilderstrecke:

