GTA 5: Spieler begeistert mit spektakulärem Überholtrick

Die meisten Spieler legen die Verkehrsregeln in GTA Online eher großzügig aus. Ein besonders wilder Raser hat nun jedoch ein ziemlich spektakuläres Überholmanöver geschafft, für das ihm die Reddit-Community Respekt zollt.

GTA-Spieler sind nicht wirklich dafür bekannt, bei roten Ampeln anzuhalten, Stoppschilder zu beachten oder allzu große Rücksicht auf Fußgänger zu nehmen – der Straßenverkehr in Rockstars Open-World ist für gewöhnlich von purem Chaos geprägt. Kein Wunder also, dass die Community jetzt ein Video feiert, das ein besonders spektakuläres und riskantes Überhol-Manöver zeigt.

GTA 5: Raser überholt auf zwei Rädern

Reddit-User emeey zeigt in seinem umjubelten Clip auf Reddit, wie er in einem klobigen Transporter ein anderes Auto in vollem Tempo rechts überholt – und zwar nur um Haaresbreite auf zwei Rädern balancierend. Offensichtlich hatte er selbst nicht ganz mit diesem Trick gerechnet, denn am Ende des Videos gibt er hörbar ein Geräusch des Erstaunens von sich.

Schaut euch hier das Manöver im Video an:

Während er das erste Auto im Video noch ganz vorbildlich auf der linken Spur überholt, driftet er danach auf den äußersten Rand der rechten Spur ab – und quetscht sich wohl mit einer ordentlichen Portion Glück an dem zweiten Auto vorbei, ohne dabei komplett von der Straße abzukommen.

Reddit-Nutzer bewundern Überholmanöver

In der GTA-Community wird der Überhol-Clip mit Applaus wahrgenommen – bereits über 9.500 Upvotes hat das spektakuläre Manöver eingeheimst. Kommentatoren zeigen sich von den Fahrkünsten beeindruckt und überrascht.

„Das sieht wie eine Szene direkt aus Fast & Furious aus.“ ( Reddit-User 5moka )

) „Ich weiß genau, dass wenn ich das gewesen wäre, hätte ich das Ende des Autos erwischt, wäre über die Leitplanke geschossen und dann auf der Seite daneben stecken geblieben.“ ( Reddit-User Character-End-3141 )

) „Lol!!! Das hab ich absolut nicht kommen sehen.“ ( Reddit-User DustScrew )

) „Erstes Auto: Ok ja, ich mein, das ist eine ziemlich normale Art zu überholen. Zweites Auto: ...oh, DAS meinst du.“ (Reddit-User iiEco-Ryan3166)

