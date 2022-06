Die Sims 5: Das ist über den nächsten Serienteil bekannt

Ausblick auf Die Sims 5 – was ist zum Nachfolger von Die Sims 4 schon bekannt? (Bildquelle: Electronic Arts)

Für Fans von Die Sims dürfte klar sein: Die Sims 5 befindet sich in Entwicklung. EA und Maxis haben niemals konkret über den nächsten Ableger der beliebten Reihe gesprochen, doch die Hinweise und Historie lassen keinen Zweifel an der Fortführung. Wir geben euch einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand der Dinge.

Das offene Geheimnis: Die Sims 5 ist in Entwicklung

Für alle, die sich fragen: Wird es ein Die Sims 5 geben? – können wir es hier gleich abkürzen – ja, es wird einen fünften Teil der beliebten Lebenssimulation geben. EA und Maxis haben zwar noch nicht verraten, ob die nächste Generation wirklich den Namen „Die Sims 5“ tragen wird, allerdings gehen wir stark davon aus, dass die übliche Nummerierung beibehalten werden wird.

Warum ist klar, dass Die Sims 5 in Entwicklung ist? Die Sims 4 ist im November 2016 erschienen und erfreut sich auch noch heute großer Beliebtheit. Das Spiel zählt zu den meistverkauften der Branche und bringt mit seinen ständig neu erscheinenden DLCs immer noch viel Geld ein.

Dieser Erfolg macht deutlich, dass die Spielenden mehr von der Lebenssimulation wollen. Daher ist die Fortführung in einer neuen, modernen Generation in Form von Die Sims 5 so sicher wie das Amen in der Kirche. Mehrere Stellenausschreibungen von Maxis machten zeigen außerdem: Da ist was in der Mache.

Was wird in Die Sims 5 neu sein?

Sicherlich wird Die Sims 5 am bewährten Konzept von Die Sims 4 festhalten und funktionierende Elemente übernehmen. Doch was wird neu dazukommen?

Ein hartnäckiges Gerücht ist der lange gewünschte Multiplayer für Die Sims. Mit dem fünften Teil könnte das endlich wahr werden. Denn das Spiel soll Cloud-basiert sein und damit mehr Vernetzung als in jedem anderen Teil zuvor ermöglichen. Der Online-Modus soll sogar plattformübergreifend funktionieren.

Für diesen Online-Modus müsst ihr euch von euren geliebten Cheats verabschieden. Es gibt auch das Gerücht, dass der kommende Online-Modus mit einem Abo-Service verbunden ist. Doch soll die Singleplayer-Erfahrung weiterhin bestehen bleiben.

Noch mehr kreative Tools: In Die Sims 5 werden die kreativen Anpassungsmöglichkeiten wohl noch weiter ausgebaut. Ähnlich wie dem Farbtool in Die Sims 3, könnten zukünftig sogar Objekte in der Spielwelt angepasst werden.

Wann erscheint Die Sims 5?

Die brennendste Frage dürfte zum Release von Die Sims 5 bestehen. EA und Maxis hüllen sich weiterhin in Schweigen und mit dem mittlerweile 7-jährigen Bestehen von Die Sims 4 werden Fans langsam ungeduldig.

Dennoch glauben wir, dass Die Sims 5 noch eine ganze Weile auf sich warten lassen wird. Die aktuelle Roadmap für Die Sims 4 zeigt: Maxis hat noch viel für den aktuellen Teil auf Lager und die Erweiterungen verkaufen sich nach wie vor noch sehr gut.

Da nicht einmal eine Ankündigung seitens des Publishers stattgefunden hat, dürfte ein Release vor Ende 2023 wohl sehr unwahrscheinlich sein.

Für welche Plattformen wird Die Sims 5 erscheinen?

Erfahrungsgemäß erscheint das Hauptspiel einer Reihe zunächst auf dem PC, die Konsolen folgen danach. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es mit Die Sims 5 genauso passieren wird.

Die Sims 5 wird also voraussichtlich für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich sein.

Gibt es schon Trailer zu Die Sims 5?

EA hat noch keinerlei Ankündigung zu Die Sims 5 veröffentlicht, demnach ist auch noch kein Bildmaterial zur nächsten Generation aufgetaucht. Falls ihr schon Trailer finden solltet, handelt es sich um Fan-Kreationen.

Die Geheimniskrämerei um Die Sims 5 geht weiter. Apropros Geheimnisse – kennt ihr schon diese der gesamten Reihe?