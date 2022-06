Lollipop Chainsaw - Launch Trailer

Das legendäre Kult-Spiel Lollipop Chainsaw kommt zurück! Das wurde via Twitter von Dragami Games angekündigt. Wir verraten euch, warum das abgedrehte Spiel so viele Fans hat und wie die Rückkehr aussehen könnte.

Lollipop Chainsaw: Kult-Spiel kehrt zurück

Der japanische Spieleentwickler Gōichi Suda, besser bekannt unter seinem Pseudonym Suda51, ist für seine völlig abgedrehten und verrückten Videospiele bekannt. Darunter befindet sich auch Lollipop Chainsaw aus dem Jahr 2012, welches für die PlayStation 3 und die Xbox 360 veröffentlicht wurde.

Um zu verstehen, warum die Spiele von Suda51 "crazy shit" sind, braucht man sich nur die Rahmenhandlung von Lollipop Chainsaw durchlesen.

In Lollipop Chainsaw verstecken sich viele Anspielungen auf berühmte Horrorfilme. (Bild: Warner Bros.)

Das Hack and Slay erzählt die Geschichte von Juliet Starling, die als Cheerleader mit Kettensäge fiese Zombies bekämpft. Begleitet wird Juliet dabei von ihrem Lover Nick, der als sprechender Kopf an ihrer Hüfte baumelt. Noch Fragen?

Und genau dieses Spiel soll laut dem Tweet von Entwicklerstudio Dragami Games in naher Zukunft zurückkehren. So heißt es in dem Tweet sinngemäß: "Lollipop Chainsaw ist zurück! Entwickelt von Dragami Games. Freuen Sie sich darauf."

Was wissen wir bereits über das neue Spiel?

In welcher Form das Spiel zurückkehren wird, ist dagegen unklar. Erhält Lollipop Chainsaw eine Remaster-Version oder wird es sogar ein handfestes Remake? Immerhin kann man das Original-Spiel nach wie vor nur auf der PS3 und der Xbox 360 spielen. Es gibt keine digitale Version und auch keine Abwärtskompatibilität.

Vielleicht erhält Lollipop Chainsaw aber auch direkt eine Fortsetzung. Entwickler Dragami Games ist in unseren Gefilden jedenfalls recht unbekannt. Das japanische Studio hatte in der Vergangenheit zum Beispiel an solchen Spielen wie Natural Doctrine (2014) oder God Wars: Future Past (2017) mitgearbeitet.

Ebenfalls unklar ist, ob Co-Autor James Gunn wieder mit dabei ist. Apropos James Gunn, der Regisseur von Guardians of the Galaxy hatte seinem bisher einzigen Videospiel alles Gute zum 10. Geburtstag gewünscht: