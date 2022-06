Neuer Steam-Bestseller: Sci-Fi-Strategie-Hit stürmt die Charts

Ein neues Steam-Spiel wird mit Echtzeitschlachten gegen Käfer zum Topseller. (Bildquelle: Valve/ Slitherine Ltd)

Ein neues Sci-Fi-Abenteuer auf Steam lässt euch die Streitkräfte der Erde kontrollieren, um mit ihnen gegen unendliche Horden von Monsterkäfern anzutreten. Mit atmosphärischen Echtzeitschlachten kämpft sich der Strategie-Hit an die Spitze der Steam-Topseller.

Echtzeit-Strategie gegen Weltraumkäfer erobert Steam

Das Echtzeit-Strategie-Spiel Starship Troopers: Terran Command ist voller Bugs. Ausnahmsweise ist das jedoch etwas Gutes. In dem Sci-Fi-Abenteuer werdet ihr Anführer einiger Menschensoldaten, die sich auf einem Wüstenplaneten gegen Horden der Monsterkäfer wehren müssen. Kurz nach dem Release erobert das Spiel die Topseller-Liste auf Steam. Nur das Steam-Deck und Final Fantasy 7 Remake Intergrade kommen aktuell besser an. (Quelle: Steam)

Starship Troopers: Terran Command spielt im Universum des Starship-Troopers-Film aus dem Jahr 1997. Fans des Sci-Fi-Actionsfilms können sich also auf wiedererkennbare Waffen, Rüstungen und Monster freuen. Grundkonflikt ist im Spiel vor allem die schiere Masse der Käfer. Es liegt also an euch, taktische Vorteile zu finden und auszunutzen, indem ihr den Käfern beispielsweise in Engpässen auflauert. Gleichzeitig können allerdings auch die Monster hinter jeder Ecke warten.

Starship Troopers: Terran Command – Launch-Trailer

Starship Troopers: Terran Command kommt gut an

In Starship Troopers: Terran Command steckt eine Story-Kampagne, verschiedene Einheiten mit besonderen Fähigkeiten und immer effektivere Waffen, die im Laufe der Zeit freigeschaltet werden. Bei den Spielern auf Steam kommt dieses Paket sehr gut an. Aktuell fallen 85 Prozent der Nutzerrezensionen positiv aus.

Die Spieler loben vor allem die spannenden Schlachten des Strategie-Hits und die Atmosphäre, die vor allem Fans des Starship Troopers-Universums gefallen dürfte. Kritisiert wird allerdings, dass die Missionen sehr linear ausfallen und es auch weder einen Koop-Multiplayer noch einen PvP-Modus gibt. (Quelle: Starship Toopers: Terran Command auf Steam)