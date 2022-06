Geht's noch ein wenig bunter? Der Sommer bringt Fire Emblem, Fall Guys und Sonic.

Ein schneller Igel im Sommer: In der vorletzten Juni-Woche können sich Fans von Segas Maskottchen ganz besonders freuen. Aber auch Switch-Besitzer dürfen frohlocken.

Fall Guys | 21. Juni

PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Gut zwei Jahre ist es her, da eroberte Fall Guys: Ultimate Knockout zumindest einen Sommer lang die Herzen der Spieler. Seitdem hat der Hype rund um das ungewöhnliche Multiplayer-Spiel, welches ein wenig an die japanische Spielshow Takeshi’s Castle erinnert, deutlich abgenommen, aber das könnte sich vielleicht noch einmal ändern.

Denn am 21. Juni startet Fall Guys in ein neues Kapitel. Das umfasst zum einen endlich Versionen für die PlayStation 5, die beiden Xbox-Konsolen und für die Nintendo Switch, zum anderen ist Fall Guys ab diesem Tag Free2Play, sprich, alle Interessierten können erst einmal problemlos einen Blick riskieren.

Fall Guys: Free-for-All-Trailer

Spieler, die Fall Guys in der Vergangenheit gekauft haben, erhalten natürlich ein paar besondere Boni bei der Umstellung. Zudem startet mit dem Wechsel des Monetarisierungsmodells auch die erste richtige Saison von Fall Guys, die mit neuen Leveln, Kostümen und anderen Dingen auf euch wartet.

Good Company | 21. Juni

PC

Echte Führungskräfte sind ein rares Gut. Ob ihr das Zeug dazu habt, könnt ihr in der Wirtschaftssimulation Good Company unter Beweis stellen. Dort gründet ihr eure eigene Techfirma und versucht, von einer einfachen Garagenfirma zum Weltmarktführer zu werden.

Das geht aber natürlich nicht von heute auf morgen, zuvor gilt es spannende Produkte zu entwickeln und entsprechende Herstellungsverfahren einzusetzen. Zudem müsst ihr euch um Marketing und Vertrieb kümmern, gleichzeitig neue Angestellte rekrutieren und auch die Logistik liegt in euren Händen. Wenn ihr es schafft, all diese Aspekte unter einen Hut zu bekommen, dann steht eurer eigenen Firma fast nichts mehr im Wege.

Der Release von Good Company findet über zwei Jahre nach dem Early-Access-Start bei Steam statt. Eine Umsetzung für die Konsolen ist bislang nicht angekündigt.

Sonic Origins | 23. Juni

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Der schnellste Igel der Welt hat in den letzten Jahren einen spannenden Wandel hinter sich. Hat der Spielemotor auf der einen Seite etwas gestottert, konnte die Hollywood-Karriere einen überaus erfolgreichen Start vorweisen. Nun kehrt Sega zu den Anfängen des blauen Igels zurück.

Mit Sonic Origins gibt es eine aufgehübschte Spielesammlung, die die vier Serienteile Sonic the Hedgehog, Sonic CD, Sonic the Hedgehog 2 sowie Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles beinhaltet. Hinzu kommen schick animierte Zwischensequenzen und neue Bonusmissionen.

Da Sega bekanntlich schon länger keine eigenen Konsolen mehr herstellt, erfolgt der Release von Sonic Origins auf allen gängigen Plattformen - vom PC bis hin zur Nintendo Switch.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes | 24. Juni

Switch

Die Zusammenarbeit zwischen Nintendo und Koei Tecmo geht in eine weitere Runde. Mit Fire Emblem Warriors: Three Hopes steht der nächste Ableger vor der Tür, der die Stärken der Nintendo-Marke mit denen der Warriors-Reihe verbindet. Three Hopes spielt dabei in der gleichen Welt wie Fire Emblem: Three Houses, erzählt aber eine ganz eigene Geschichte.

Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Shez, der nach einer Niederlage den künftigen Herrschern über die drei Nationen Fódlans begegnet und in einen Konflikt gerät, der über das Schicksal des gesamten Kontinents entscheidet. Spielerisch erwartet euch ziemlich viel Action, da ihr wie für die Warriors-Reihe typisch selbst in den Kampf zieht und euch gegen unzählige Gegner gleichzeitig behaupten müsst.

Beim Release gibt es derweil keine Überraschungen. Fire Emblem Warriors: Three Hopes erscheint natürlich exklusiv für die Nintendo Switch.

Mit dem wohl schnellsten Igel der Welt in der Vergangenheit schwelgen, eine eigene Firma zum Weltruhm führen, einen Kampf gegen hunderte von Gegnern führen oder ein Battle Royale der niedlichen Art ausprobieren: Was ihr in den kommenden sieben Tagen spielt, liegt wie gehabt ganz bei euch.