ARK gibt es für kurze Zeit kostenlos auf Steam. (Bild: Studio Wildcard / Getty Images – photosynthesis)

Der Countdown läuft! Nur noch heute und morgen könnt ihr euch ARK: Survival Evolved kostenlos auf Steam sichern. Wir verraten, wie ihr euch das Dino-Survival-RPG schnappt.

Steam-Geschenk: Schnappt euch diesen Survival-Hammer jetzt gratis

PC-Spieler dürfen sich erneut über ein neues Gratis-Spiel freuen – und das gibt es ausnahmsweise nicht im Epic Games Store abzustauben. Steam verschenkt ab sofort bis zum 19. Juni 2022 um 19:00 Uhr ARK: Survival Evolved (bei Steam anschauen).

Das Survival-RPG mit der riesigen Spielwelt fasziniert bereits seit etlichen Jahren die Fan-Base, gehört es doch zu den wahrscheinlich beliebtesten und umfangreichsten Games, die das Genre zu bieten hat.

ARK: Survival Evolved bei Steam abstauben

Was euch grob in ARK erwartet, seht ihr, wenn ihr einen Blick in den offiziellen Launch-Trailer werft:

ARK: Survival Evolved – offizieller Launch-Trailer

Schon das Hauptspiel bietet massig Inhalte, doch wem das nicht reicht, kann sich auch noch die kostenlosen Zusatzinhalte sichern, die ebenfalls im Steam Store angeboten werden:

Bei den meisten davon handelt es sich um zusätzliche Inseln, mit Primitive+ gibt es jedoch auch einen Total-Conversion-DLC, der die Crafting-Optionen stark verändert. So stehen euch bei Primitive+ etwa keine modernen Technologien mehr zur Verfügung. Stattdessen werden euch neue Rohstoffe und primitivere Bauanleitungen an die Hand gegeben, die etwas mehr Realismus ins Spiel bringen sollen.

Wer sollte ARK: Survival Evolved spielen?

Fans des Survival-Genres sollten ARK: Survival Evolved auf jeden Fall eine Chance geben. Kaum ein Open-World-Spiel bietet einen derart großen Umfang und lässt euch so viele Freiheiten. Doch das hat seinen Preis: Denn um die verschiedenen Mechaniken zu meistern und zu verstehen, müsst ihr viel Zeit investieren und auch eine gehörige Portion Frusttoleranz mitbringen.

Vor allem am Anfang werdet ihr des Öfteren ins Gras beißen, da ihr beim Erkunden oftmals Bekanntschaft mit der einheimischen Tierwelt macht, die euch nicht immer freundlich gesinnt ist. Wer sich damit jedoch arrangieren kann – und kein Problem damit hat, nebenbei seinen Browser offen zu haben, um immer mal wieder Sachen im Wiki nachzuschlagen – wird mit ARK bestimmt große Freude haben.

ARK: Survival Evolved bei Steam abstauben

Noch mehr Spaß macht das Spiel übrigens im Multiplayer. Zusammen mit euren Freunden die Insel zu erkunden, Dinos zu zähmen und sich eine Basis hochzuziehen, fühlt sich schlichtweg noch belohnender an. Dabei könnt ihr wahlweise auf einen öffentlichen Server zugreifen oder aber euren eigenen privaten erstellen, um entsprechende Gameplay-Anpassungen vorzunehmen.