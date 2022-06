The-Elder-Scrolls-Fans beleben RPG nach 25 Jahren wieder – und verschenken es

The Elder Scrolls: Fans beleben 25 Jahre alten Klassiker wieder. (Bildquelle: Bethesda / Jamakosy, Getty Images)

Fans von Skyrim und anderen Abenteuern aus der The-Elder-Scrolls-Reihe können sich aktuell über ein ganz besonderes Projekt freuen: Der RPG-Klassiker Daggerfall wurde von Nutzern ordentlich aufpoliert und lässt sich nun bei GOG herunterladen – völlig kostenlos.

Das Fan-Projekt Daggerfall Unity ist nun auf GOG erhältlich. Damit bekommen alle Gamer endlich die Chance, den RPG-Klassiker The Elder Scrolls 2: Daggerfall in deutlich aufgehübschter Grafik zu entdecken, ohne dabei langwierige und mehrstufige Installationswege gehen zu müssen. Das Beste daran? Das Spiel ist komplett kostenlos.

Daggerfall Unity gratis bei GOG

The Elder Scrolls 2: Daggerfall erschien ursprünglich im Jahr 1996 – kein Wunder also, dass das Original mittlerweile ein wenig eingestaubt ist. Fans der Reihe haben sich allerdings daran gesetzt, dies zu ändern – und nun könnt ihr euch die Früchte ihrer Arbeit gratis und in einem äußerst praktischen Paket im GOG-Store herunterladen.

Wie der Name Daggerfall Unity bereits verrät, haben Fans das RPG mithilfe der Unity-Engine aufpoliert und modernisiert. Eine Zeitlang war es für The-Elder-Scrolls-Fans allerdings etwas mühselig, das in die Jahre gekommene Spiel in Kombination mit den notwendigen Mods und diversen Verbesserungen zum Laufen zu bringen. Bei der neuen Version im GOG-Store entfallen diese Komplikationen – ihr könnt euch das Spiel ganz einfach in einem startklaren Paket herunterladen.

The Elder Scrolls 6 lässt noch auf sich warten

Bethesda hat vor Kurzem erst neue Informationen und Details zum Gameplay vom kommenden Sci-Fi-RPG Starfield preisgegeben – zu dem langersehnten The Elder Scrolls 6 gibt es aber leider weiterhin kaum Neuigkeiten und Fans werden sich bis zum Release des nächsten Eintrags der Fantasy-Reihe wohl noch Jahre gedulden müssen.

Das neu erschienene Daggerfall Unity ist somit sowohl für langjährige Fans als auch für Neueinsteiger eine gute Möglichkeit, sich bis zum Release des Skyrim-Nachfolgers noch ein wenig die Zeit im The-Elder-Scrolls-Universum zu vertreiben.

