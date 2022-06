Epic verschenkt diese Woche Supraland – nächste Woche gibt es sogar zwei Spiele gratis. (Bild: Supra Games)

Fans von Spielen wie Zelda, Metroid und Portal dürfen sich freuen – in dieser Woche verschenkt Epic Games mit Supraland einen wundervollen Geheimtipp, der stark von den drei Spielen inspiriert wurde.

Neues Gratis-Spiel ist eine Mischung aus Zelda & Metroid

Während Epic in den letzten Wochen aus dem nächsten Gratis-Spiel stets ein Geheimnis gemacht hat, war das aktuelle Gratis-Spiel schon letzte Woche bekannt. Seit dem 16. Juni gibt es Supraland – ein Open-World-Action-Adventure mit viel Charme.

Gameplay aus dem Spiel gibt es im Trailer zu sehen:

Supraland – offizieller Trailer

Mit einem Metascore von 85 Punkten und einer User-Wertung von 8,8 von 10 möglichen Punkten scheint Epic Games in der kommenden Woche einen kleinen Geheimtipp an seine Nutzer zu verschenken (Quelle: Metacritic).

Vor allem Fans von Spielen wie Zelda, Metroid und Portal kommen hier auf ihre Kosten – denn eure Aufgabe ist es in der Spielwelt Gegner zu bekämpfen, Rätsel zu lösen und dadurch neue Fertigkeiten freizuschalten, die euch weitere Teile der Spielwelt öffnen. Klingt vielversprechend!

Supraland könnt ihr euch bis zum 23. Juni um 17:00 Uhr kostenlos im Epic Games Store sichern.

Nächste Woche gibt es zwei Gratis-Games

In den letzten Wochen verschenkte Epic Games immer nur ein Gratis-Spiel gleichzeitig an die PC-Spieler, nächste Woche hingegen gibt es zwei Spiele aufs Haus: A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition und Car Mechanic Simulator 2018.

Bis zu 6 Spieler können in der digitalen Brettspiel-Umsetzung von Game of Thrones um die Vorherrschaft in Westeros kämpfen. Ihr übernehmt die Kontrolle eines der 6 bekannten Häuser aus der Buchreihe: Lannister, Stark, Grejoy, Martell, Tyrell oder Baratheon, schmiedet mit euren Mitspielern Allianzen, hintergeht sie und versucht nach und nach euren Einfluss in Westeros auszubauen.

A Game of Thrones: The Board Game – offizieller Trailer

Autos reparieren, lackieren, tunen und fahren – so verdient ihr im Car Mechanic Simulator 2018 euer Geld. Anfangs ist eure Werkstatt noch recht klein und schäbig, doch mit der Zeit könnt ihr nicht nur immer größere Aufträge an Land ziehen, sondern auch eure Werkstatt upgraden.

Car Mechanic Simulator 2018 – offizieller Gameplay-Trailer

A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition und Car Mechanic Simulator 2018 könnt ihr euch vom 23. Juni 2022 bis zum 30. Juni 2022 um 17:00 Uhr kostenlos sichern.