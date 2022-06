Werwölfe in Die Sims 4: Fans zeigen ihre besten Entdeckungen

Moment, diese Szene kennen wir doch irgendwoher? Die Community von Die Sims 4 hat viel Spaß mit dem neuen Pack. (Bildquelle: Reddit/spottyshihtzu)

EA hat die Werwölfe auf Die Sims 4 losgelassen. Die beliebten Kreaturen sind endlich mit dem neuen Gameplay-Pack spielbar. Die Fans sind ganz aus dem Häuschen und teilen fleißig erste Überraschungen und Entdeckungen mit der Community.

Das Werwolf-Pack in freier Wildbahn: Sims-Fans toben sich aus

Das brandneue Werwölfe-Gameplay-Pack ist seit dem 16. Juni für alle Sims-4-Fans spielbar. Und es scheint gut bei den Spielenden anzukommen. Nachdem das letzte Gameplay-Pack Meine Hochzeitsgeschichten enttäuschte, können die neuen Kreaturen des Vollmondes extrem punkten.

Die Sims-Community tobt sich freudig in den sozialen Medien und auf Reddit aus und teilt ihre Kreationen und Entdeckungen.

Der Nutzer Danni_Bo_Banny zeigt zum Beispiel ein süßes Detail der Werwolf-Babys. Diese heulen wie ihre felligen Eltern, wenn sie schreien:

Bei so viel Niedlichkeit verfallen die Kommentatoren in eine echte Awww-Starre. Eine weitere süße Interaktion lässt die mächtigen Werwölfe alles andere als gefährlich erscheinen. So zeigt Annoyingpoisonuser, wie sein knurrender Wolf einfach mit einem Stups auf die Nase abgewehrt wird:

Bei diesem Anblick werden viele Fans ganz schwach und geben in den Kommentaren an, dass sie ihren selbstauferlegten Verzicht bei DLCs gleich aufheben wollen.

Doch nicht alle Entdeckungen über die Werwölfe fallen niedlich aus. So zeigt MeeMaul ganz deutlich, dass ihr mit den zotteligen Kreaturen auch für Angst und Schrecken sorgen könnt – zumindest bei den Hühnern:

Die Sims-Community lobt die gelungene Pack-Integration, bei der Werwölfe und Landhaus-Leben gut miteinander harmonieren. Apropos gute Pack-Integration – auch als Vampir reagiert ihr in besonderer Weise auf die Werwölfe. Denen schmeckt das Plasma der Fellnasen nämlich so gar nicht, wie Nightside-Rush beweist:

Für Blutsauger schmecken die temperamentvollen Wesen offenbar nach ekeligem Hunde-Wasser.

Den Trailer zum Gameplay-Pack schon gesehen?

Die Sims 4: Trailer zum Werwölfe-Gameplay-Pack

Erstelle einen Werwolf: Das musste ja passieren

Nicht nur die vielen Eigenheiten der Werwölfe faszinieren die Sims-Community, auch das Aussehen der heulenden Gestalten wird bis an die Grenzen ausgereizt. Dass folgende Szene nachgestellt werden würde, war irgendwie klar:

Rotkäppchen und der böse Wolf machen in Die Sims 4 wirklich eine gute Figur. Die Community sieht mit den Werwölfen großes Meme-Potential aufsteigen.

In Erstelle-einen-Sim sind unzählige Möglichkeiten für weitere Tier-Kreationen mit dem Werwolf-Pack gegeben. So weckt Strawsberry- zum Beispiel den Tiger in ihnen:

Und es geht noch schräger: Cheonse verwandelt die Fleischfresser in ein grasendes Weidetier:

Die Sims-Community ist außer Rand und Band. EA und Maxis scheinen mit dem neuen Werwolf-Gameplay-Pack genau den Geschmack der Fans getroffen zu haben.

