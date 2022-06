Steam-Geheimtipp: Darum begeistert ein irrer Shooter das Internet

Als Attentäter Neon White mischt ihr den Himmel gehörig auf. (Bild: Annapurna Interactive)

Der neue Shooter Neon White erobert nicht nur die weltweiten Steam-Charts, sondern begeistert auch die internationale Fachpresse. Wir verraten euch, warum das irre Spiel so gefeiert wird und für wen der blitzschnelle Shooter geeignet ist.

Schnell, schneller, Neon White

Wem Doom Eternal zu langsam war, der sollte einen Blick auf Neon White werfen. Der neue Shooter setzt auf irre schnelle Action im Speedrun-Style. Das Konzept kommt sowohl bei den Spielern, als auch bei der Presse verdammt gut an. So steigt das neue Spiel von Entwickler Angel Matrix mit beeindruckenden 88 Prozent auf Metacritic ein.

Und auch die Steam-Community ist schwer angetan von dem ungewöhnlichen Singleplayer-Shooter. So ziehen die User aktuell ein "sehr positives" Fazit und loben die verrückte Präsentation und das wahnwitzige Gameplay. Überzeugt euch mit dem folgenden Trailer am besten selbst von Neon White:

Neon White Launch Trailer

Was macht den besonderen Reiz des Spiels aus?

In Neon White spielt ihr einen Auftragskiller, der im Himmel Amok läuft und mit anderen Dämonen um die Chance auf Erlösung konkurriert.

Dafür ballert ihr euch blitzschnell durch knackige Level, immer auf der Suche nach der besten Abkürzung, um am Ende einen neuen Highscore zu erzielen. Dabei vermittelt euch das Spiel bereits nach einigen Stunden das Gefühl selbst zur Speedrunner-Elite zu gehören, bis ihr am Ende um jede Millisekunde kämpft.

Die abgefahrene Geschichte wird dabei in Form einer Visual Novel erzählt. Die schrägen Dialoge und die stilisierte Optik begeistern dabei vor allem Anime-Fans. So wird das Spiel in manchen Reviews sogar in einem Atemzug mit legendären Games wie Killer7 erwähnt. Der Vergleich bezieht sich aber vor allem auf die ähnlichen Vibes und weniger auf das Gameplay.

Neon White ist seit dem 16. Juni 2022 für die Nintendo Switch und den PC erhältlich.