Kurswechsel bei Pokémon Karmesin & Purpur: Fan-Wunsch geht endlich in Erfüllung

Jahrelang haben sich Fans aus verschiedenen Gründen über die Pokémon-Spiele beschwert. Einer dieser Gründe: Der Stil. Für Pokémon Karmesin & Purpur scheint sich einiges zu verändern. Was dahinter stecken könnte, erfahrt ihr hier.

Was hat es mit dem neuen Pokémon-Stil auf sich?

Die ersten Trailer zu Pokémon Karmesin & Purpur sehen schon mal vielversprechend aus. Aber habt ihr euch schon mal gefragt, warum der visuelle Stil so anders ist als noch in den Spielen zuvor? Besonders bei den Gesichtern der Charaktere, aber auch dem allgemeinen Look, wird dies deutlich:

Grund für die Änderungen könnte ein Personalwechsel sein. James Turner, der seit 2010 einige Pokémon designt hatte und Art Director für Pokémon Schwert und Schild war, arbeitet nämlich nicht länger für Game Freak. Im April 2022 gab er bekannt, dass er ein eigenes Entwicklerstudio namens All Possible Futures gegründet hat. Dort arbeitet derzeit mit seinem Team an einem Spiel namens The Plucky Squire. (Quelle: Comicbook)

In diesem wechselt ihr zwischen 2D und 3D und steuert knuffige Bilderbuchcharaktere durch bunte Plattformer-Level. Publisher ist niemand Geringeres als Devolver Digital.

Jedenfalls könnte James Turners Abwesenheit ein Grund dafür sein, weshalb sich Pokémon Karmesin & Purpur stilistisch in eine andere Richtung entwickelt. Und dabei ist Turner nicht der erste Angestellte, der Game Freak verlässt.

Pokémon-Legende verlässt Game Freak

Turner ist nicht der einzige wichtige Game-Freak-Entwickler, der das Unternehmen in der letzten Zeit verlassen hat. Auch Urgestein Junichi Masuda hat Game Freak am 1. Juni 2022 den Rücken gekehrt um die Marke stattdessen bei The Pokémon Company zu stärken.

Masuda ist eines der Gründungsmitglieder von Game Freak. Ihm haben wir die Musik und Sounds der ersten Generationen zu verdanken. Auch für spätere Spiele steuerte er weiterhin Musik bei und designte zum Beispiel die Hoenn-Region. Er war allerdings nicht mehr an neueren Spielen wie Pokémon Schwert & Schild oder Pokémon-Legenden: Arceus beteiligt. Er wolle, eigenen Aussagen nach, jüngeren Entwicklern das Steuer überlassen. (Quelle: The Pokémon Company)

