Zelda: Breath of the Wild – So wird der Switch-Hit zur tödlichen Game-Show

Diese Mod ist für alle Spieler interessant, die nach einer neuen Herausfoderung suchen. (Bild: Nintendo)

Die Mod-Community von Breath of the Wild ist nach wie vor fleißig und begeistert mit immer neuen Einfällen. Dazu gehört auch folgende Erweiertung: Die Mod Doors of Doom verwandelt Links Abenteuer in eine knifflige Game-Show.

Zelda-Mod stellt euch vor die Qual der Wahl

The Leged of Zelda: Breath of the Wild 2 erscheint bekanntlich nicht mehr in diesem Jahr. Was machen begeisterte Zelda-Fans also stattdessen? Sie erweitern das Original-Spiel mit diversen Mods. Ganz neu dabei: Doors of Doom.

In der DLC-Mod muss sich Held Link einem tödlichen Survival-Game stellen. Die Regeln sind denkbar einfach: Link muss zwischen zwei Türen wählen. Entscheidet er sich für die richtige Tür, landet er in einem neuen Raum und muss sich abermals zwischen zwei Türen entscheiden.

Wählt er jedoch die falsche Tür, dann erwarten ihn knackige Herausforderungen, darunter zum Beispiel ein Bosskampf. Je weiter Link kommt, desto gefährlicher werden die falschen Türen.

Verantwortlich für die spannende DLC-Mod ist der YouTuber Waikuteru, dessen Kanal sich ganz und gar um inoffiziellen Content zu Breath of the Wild dreht. Wer das Original-Spiel also bereits in- und auswendig kennt, der sollte seinen Channel mal abchecken.

Noch mehr Content und Chaos

Obwohl The Leged of Zelda: Breath of the Wild bereits seit fünf Jahren auf dem Markt ist, werden immer noch abgefahrene oder nützliche Glitches in dem Spiel entdeckt. Darunter zum Beispiel ein Glitch, der euch lästiges Farmen erspart.

Es gibt aber auch kuriose Fehler, die die ganze Lore von Zelda auf den Kopf stellen. So hat ein YouTuber in einem Clip festgehalten, wie ein Mitglied des Yiga-Clans Link das Master-Schwert stiehlt.

Sehnt ihr euch stattdessen nach einer echten Herausforderung, dann ist vielleicht die Chaos-Mod genau das Richtige für euch. Wie der Name der Mod bereits vermuten lässt, löst sie in der Spielwelt Chaos aus und tauscht unter anderem den Inhalt sämtlicher Kisten aus. Oder aber sorgt dafür, dass plötzlich Wächter um euch herum erscheinen.