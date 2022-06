Das beste LEGO-Spiel ist zurück in den Steam-Charts dank Rabattaktion

So habt ihr den Kampf zwischen Qui-Gon Jinn und Darth Maul noch nie erlebt. (Bild: Warner Bros.)

Als im April 2022 LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga für alle gängigen Systeme erschien, eroberte das bunte Klötzchen-Spiel nicht nur die Herzen der Fans, sondern wurde auch von der internationalen Fachpresse mit Top-Wertungen versehen. Nun könnt ihr euch das Spiel für einen reduzierten Preis auf Steam sichern.

Mehr LEGO Star Wars geht nicht

Die LEGO-Games sind Kult – wie auch das dänische Spielzeug selbst. Dabei erfreuen sich besonders die Lizenz-Umsetzungen einer hohen Beliebtheit. Ganz vorne mit dabei: Die LEGO-Star-Wars-Spiele, welche seit 2005 in regelmäßigen Abständen erscheinen.

Der neueste Ableger, LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga, war dabei sogar so beliebt, dass das Open-World-Game zeitweise Elden Ring den Topseller-Rang streitig machen konnte. Nun ist das familienfreundliche Abenteuer zurück in den Steam-Charts. Möglich gemacht hat das ein Rabatt von knackigen 25 Prozent.

Somit bekommt ihr die PC-Fassung aktuell für 37,49 Euro – anstatt der regulären 49,99 Euro. Ihr müsst aber schnell sein! Das Angebot endet am 20. Juni 2022.

Lego Star Wars: Die Skywalker Saga – Gameplay-Übersicht

Warum ist das LEGO-Spiel so beliebt?

Mit LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga erlebt ihr ein LEGO-Spiel der Superlative! In dem Game von Entwickler Traveller's Tales spielt ihr die neun Star-Wars-Filme nicht einfach nur nach, sondern tobt euch in dem riesigen Universum regelrecht aus. Entweder alleine oder aber mit einem Freund beziehungsweise einer Freundin.

Die Level sind größer und komplexer als jemals zuvor und ihr könnt in so gut wie jede Figur aus den bekannten Filmen schlüpfen. Per DLC könnt ihr sogar Mando aus der beliebten Disney-Plus-Serie The Mandalorian spielen. Hinzu kommt eine neue Kameraperspektive, die das Spiel von allen bisherigen LEGO-Games signifikant abhebt.

Die vielen neuen Einfälle und das zeitlose Spielprinzip waren auch der Grund, warum die Fachpresse so begeistert von dem Spiel ist. So erhielt LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga 82 Prozent auf dem Review-Aggregator Metacritic.