Gewinnspiel: Holt euch ein spaßiges Fan-Paket zum Jubiläum von PUBG

Zeit zu feiern! Player Unknown's Battlegrounds, weltweit bekannt unter dem Kürzel PUBG, befindet sich bereits im fünften Jahr seines Bestehens. Ein rundes Jubiläum, das Publisher Krafton mit euch feiern möchte. Seid ihr in Gewinnspiellaune?

PUBG ist eines dieser Spiele, an denen man schon allein deswegen nicht vorbeikommt, weil sie sich tief in der Pop-Kultur verwurzelt haben. Es gilt weithin als die Urmutter des Battle-Royal-Genres. Und selbst diese Genre-Bezeichnung ist wiederum eine Verneigung vor einem anderen Meilenstein der Pop-Kultur. Denn der Name ist vom japanischen Film "Battle Royale" inspiriert.

Nach einer fünfährigen Erfolgsgeschichte darf man schon auch mal mit ein paar Zahlen protzen, die hat sich PUBG ja auch redlich verdient. Hier ein paar Fakten:

75 Millionen Exemplare des Spiels finden sich weltweit auf PCs und Konsolen (Stand: Ende 2021)

Die mobile Variante darf auf eine satte Milliarde Downloads blicken

Insgesamt hat das Free-2-Play-Game Einnahmen in der Höhe von über 13 Milliarden US-Dollar generiert

Ein unglaublicher Erfolg, mit dem der Erfinder von PUBG, nämlich Brendan Greene, in dieser Form sicher nicht gerechnet hat. Greene ist übrigens auch der namensgebende unbekannte Spieler (Player Unknown), der sich mit PUBG ein Denkmal gesetzt hat.

Und wie wichtig PUBG auch in der Esports-Community ist, zeigt sich an folgendem Beispiel: Erst kürzlich, am Sonntag, den 19. Juni 2022, ging das Finale des PUBG Nations Cup in Bangkok über die Bühne (siehe auch obenstehendes Video). Zwar haben wir fleißig dem deutschen Team die Daumen gedrückt, der Champion-Titel und das Preisgeld von 100.000 US-Dollar gingen dennoch nach Großbritannien. Aber hey: Die Jungs haben gut gekämpft, der Sieg steht ihnen zu, wir gratulieren recht herzlich ... und machen sie beim nächsten Mal platt. (Aufgeben ist nicht drin.) Winner, Winner, Chicken Dinner.

Apropos Chicken: Ihr wollt doch sicher was gewinnen, oder? Dann schreiten wir mal zur Tat!

Ich will gewinnen! Was muss ich tun?

Krafton hat uns zum fünfjährigen Jubiläum von PUBG vier Gewinnpakete zur Verfügung gestellt. Nämlich diese hier:

Die Preise im PUBG-Gewinnspiel.

Der Inhalt im Detail:

Community Plüsch-Huhn

Vinyl-Schallplatte

Pappaufsteller

Konfetti, Ballons - zum Feiern bereit!

Übrigens: Das Huhn wurde vom Gewinner eines Fanart-Contests entworfen. Sowas findet ihr nicht einfach im Handel. Das Ganze kommt auch noch in einer hübschen, dekorativen Box daher.

Und um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr nur eine einfache Frage beantworten. Die lautet: Brendan Greene ist der Erfinder von PUBG und der tatsächliche PlayerUnknown. Aber aus welchem Land stammt der Mann eigentlich?

a) Ist doch klar, der Name ist eindeutig amerikanisch. Also kommt er aus den USA.

b) Wie der Name Greene schon andeutet, kommt er von der Grünen Insel, also Irland.

c) Der Name täuscht! Brendan Greene kommt ursprünglich aus Brasilien.

d) Tja, damit hat niemand gerechnet: Er ist in Südkorea geboren und aufgewachsen.

Schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "SUPERHUHN".

Teilt uns eure Adresse mit, sonst können wir euch den Gewinn nicht zustellen!

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben!

Eure Daten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt, danach werden sie gelöscht. Bitte achtet auf die Vollständigkeit eurer Antwort. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Sonntag, der 26. Juni 2022 um 23:59 Uhr.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden - wie oben erwähnt - ausschließlich zum Versand der Gewinne genutzt und nicht für andere Zwecke weiterverwendet. Wir freuen uns auf eure Einsendungen und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!