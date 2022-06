Zurück in den Steam-Charts: Beliebtes Survival-Spiel bekommt Mega-Update

Raft gehört zu den beliebtesten Survival-Spielen auf Steam. (Bild: Axolot Games)

Gut Ding will Weile haben! Nach vier Jahren verlässt der Steam-Hit Raft die Early-Access-Phase und spendiert zur Feier des Tages ein gigantisches Update. Alte Hasen und neue Spieler können sich auf zahlreiche Neuerungen freuen.

Update vom 21.06.2022:

Endlich: Raft verlässt Early Access

Der Multiplayer-Hit Raft verlässt vier Jahre nach der Erstveröffentlichung im Jahr 2018 die Early-Access-Phase.

Mit Version 1.0: The Final Chapter erhält das Survival-Spiel zudem ein umfangreiches Update. Enthalten sind unter anderem neue Orte, Items, Feinde und noch vielmehr. Eine genaue Übersicht der Neuerungen findet ihr direkt auf Steam.

Darüber hinaus ist Raft gerade im Angebot auf der Plattform. Anstatt 19,99 Euro kostet der Topseller derzeit nur 16,99 Euro. Das Angebot gilt bis zum 7.07.2022.

Ursprüngliche Meldung vom 7.03.2022:

Survival im Ozean: Raft ist ein Steam-Topseller

Das Survival-Spiel Raft ist inzwischen schon vier Jahre alt und befindet sich trotzdem immer noch im Early Access. Die Fans scheinen dank regelmäßiger Updates allerdings trotzdem zufrieden zu sein. Aktuell sichert sich Raft sogar den sechsten Platz in den deutschen Verkaufs-Charts auf Steam. (Quelle: Steam-Topseller)

In Raft startet ihr einsam und allein auf einem winzigen Floß mitten im endlosen Ozean. Indem ihr vorbeitreibende Materialien einsammelt, könnt ihr eure Heimat langsam erweitern, bis ihr letztendlich in einer riesigen schwimmenden Villa wohnt. Das im Juni 2021 erschienene Renovation-Update hat die Baumöglichkeiten noch einmal deutlich erweitert.

Raft: Trailer zum Renovation Update

Raft ist in Deutschland besonders beliebt

Der Ozean in Raft hält allerdings auch Gefahren bereit. Ein Hai hat es auf euch abgesehen, sodass ihr nicht einfach im Wasser planschen könnt. Um an seine Beute zu kommen, knöpft sich der Hai sogar das Floß selbst vor und reißt Stücke heraus, wenn ihr ihn nicht aufhaltet. Immerhin müsst ihr ihm nicht zwingend alleine gegenübertreten, denn Raft unterstützt auch Online-Koop.

Während sich Raft in den deutschen Verkaufs-Charts einen Platz in den Top 10 sichert, ist es in der internationalen Topseller-Liste weit abgeschlagen auf Platz 27. (Quelle: Internationale Steam-Topseller. Ein Grund für diesen starken Unterschied könnte der Let's Player Gronkh sein. Die ersten Folgen seines kürzlich gestarteten Spieldurchlaufs erreichen immerhin mehr als 100.000 Zuschauer.(Quelle: Gronkh)

Für weniger Wasser und dafür mehr Dinos könnt ihr euch ARK: Survival Evolved ansehen:

