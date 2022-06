Leunen wollen stets sicherstellen, dass ihr sie beobachtet. (Bild: Nintendo)

Wer denkt, dass die Spieler von Breath of the Wild nach mehr als 5 Jahren alle Geheimnisse entdeckt haben, hat sich geschnitten. Erst kürzlich hat ein Zelda-Fan herausgefunden, dass ein besonders knackiger Gegner es gar nicht leiden kann, wenn ihr ihn ignoriert.

Zelda-Spieler entdeckt versteckte Leunen-Mechanik

Die Leunen gehören abseits der Endbosse zu den wohl knackigsten Gegnern in Zelda: Breath of the Wild und stellen selbst Veteranen ab und zu noch vor Herausforderungen. Ein Zelda-Fan hat nun herausgefunden, dass die furchterregenden Bestien es so gar nicht nicht abkönnen, wenn sie nicht im Mittelpunkt des Geschehens stehen.

Ein Reddit-Clip beweist, dass die Leunen sich stets so bewegen, dass sie sich direkt in eurem Kamerasichtfeld befinden. Dreht ihr euch weg, laufen sie so lange im Halbkreis um euch herum, bis sie wieder auf eurem Bildschirm auftauchen. Das Spielchen lässt sich anscheinend beliebig oft wiederholen, wie im kurzen Video des Reddit-Nutzers DenzterWasTaken zu sehen ist:

Zelda-Fans feiern die Entdeckung

Der Post hat inzwischen mehr als 2.500 Upvotes und über 70 Kommentare. Einige Spieler denken, dass es sich hierbei um eine gewollte Mechanik von Nintendo handelt, um den Spieler vor unfairen Leunen-Angriffen von hinten zu schützen. Andere hingegen machen sich über den Umstand lustig und sagen, dass sie schon immer wussten, dass die Leunen pure Narzissten sind.

Reddit-Nutzer JamesKisau berichtet, dass das Phänomen nicht auftritt, wenn die Leunen gerade einen Bogen als Waffe führen. In diesem Fall ist es ihnen total egal, ob sie sich in eurem Sichtfeld befinden – sie schießen euch so oder so über den Haufen.

Wer das Timing auf die Reihe kriegt, kann dank der Mechanik Leunen relativ problemlos besiegen. Einfach die Kamera drehen, sodass der Leune nicht mehr zu sehen ist, Pfeil einlegen, den Bogen spannen, einen kurzen Schuss auf den Leunen abgeben und anschließend die Kamera weiterdrehen. So könnt ihr mit etwas Glück und Skill relativ flott an starke Leunen-Ausrüstung kommen.