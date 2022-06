Lebenszeichen zu Skull and Bones: Zwei Konsolen gehen wohl leer aus

Gameplay-Trailer E3 2018

Fünf Jahre nach dem ersten Reveal-Trailer zu Skull and Bones glaubten einige Fans schon, dass Ubisofts Piratenspiel auf hoher See verloren gegangen ist. Inzwischen häufen sich aber die Lebenszeichen, dass sich das Spiel tatsächlich seiner Veröffentlichung nähert. Es gibt außerdem Hinweise, auf welchen Plattformen Skull and Bones erscheinen wird.

Skull and Bones: Release und alle weiteren Infos

Alle Infos, die ihr zu Skull and Bones wissen müsst:

Genre: MMO, Action-Adventure

Setting: Indischer Ozean, 17.-, frühes 18. Jahrhundert

Spielmodus: Singleplayer, Multiplayer, Koop

Plattformen: Noch nicht bestätigt

Release: geplant für Oktober 2022 bis März 2023

Altersfreigabe: Noch nicht bestätigt

Entwickler: Ubisoft Singapore

Publisher: Ubisoft

Skull and Bones ist während seiner Entwicklung in einige Unwetter gesteuert. (Bildquelle: Ubisoft)

Skull and Bones segelt wohl an zwei Konsolen vorbei

Es gibt ein neues Lebenszeichen zu Skull and Bones. Ubisofts Piratenspiel hat laut der Seite Twisted Voxel in Brasilien eine Alterseinstufung erhalten. Demnach müssen angehende Seefahrer mindestens 16 Jahre alt sein, bevor sie mit an Bord dürfen. Auch die Plattformen, auf denen Skull and Bones erscheinen soll, werden dort angegeben.

Demnach wird das Piratenspiel nur für den Plattformen PC, Google Stadia, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Von der PlayStation 4 und Xbox One fehlt jede Spur. Bis zur einer offiziellen Bestätigung von Ubisoft kann natürlich nicht ausgeschlossen werden, dass ein Release für die Last-Gen-Konsolen trotzdem noch kommen wird. (Quelle: Twisted Voxel)

Grober Release-Zeitraum für Skull and Bones ist bekannt

Zuvor hatte bereits eine Alterseinstufung aus Südkorea angedeutet, dass Skull and Bones tatsächlich auf einen baldigen Release hinsteuert. In einem Gespräch mit Ubisofts Investoren erklärte Finanzvorstand Frédérick Duguet außerdem, dass der Release für die zweite Hälfte von Ubisofts Fiskaljahres geplant sei. Es wäre also ein Datum zwischen Oktober 2022 und März 2023 denkbar. (Quelle: Ubisoft)

Ursprünglich sollte Skull and Bones eigentlich schon Ende 2018 erscheinen. Das Piratenabenteuer wurde über die Jahre allerdings immer wieder verschoben. Grund dafür soll eine fehlende klare kreative Vision gewesen sein. Dadurch sei es auch zu mehreren Veränderungen des Spielprinzips gekommen.