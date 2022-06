Konsole mit Vertrag: PS5, Xbox und Switch – Alle Angebote auf einen Blick

PS5, Xbox Series X oder OLED-Switch von Nintendo gesucht? Wir zeigen euch die besten Angebote in Kombination mit einem Handy-Tarif. Bildquelle: GIGA

Wenn ihr auf der Suche nach einer PS5, Xbox Series X oder Nintendo Switch seid und gleichzeitig einen neuen Handy-Tarif oder sogar Stromvertrag gebrauchen könntet, habt ihr Glück. Mittlerweile werden die NextGen-Konsolen nämlich mit unterschiedlichen Tarifen angeboten, bei denen man kombiniert ordentlich Geld sparen kann.

Die PlayStation 5 macht sich weiterhin rar und auch die Xbox Series X ist nicht immer zu bekommen. Aber wenn ihr gleichzeitig auch einen neuen Mobilfunktarif gebrauchen könntet, euer aktuelles Smartphone aber noch prima funktioniert, könnt ihr bei einigen Anbietern jetzt auch eine Konsole als Prämie zum Handyvertrag dazu bekommen und tatsächlich manchmal sogar Geld sparen. Wir haben uns die Tarif-Deals ganz genau angesehen, durchgerechnet und zeigen euch die unserer Meinung nach lohnenswertesten Angebote auf einen Blick.

PlayStation 5 mit Handyvertrag und Stromtarif

Die PS5 ist weiterhin nirgendwo im normalen Einzelhandel zu bekommen (hier könnt ihr die Verfügbarkeit checken) allerdings gibt es ab und an mal Angebote mit Handy-Tarifen und sogar Stromverträgen, die sich lohnen. Aber Achtung: Auch die Tarif-Angebote sind in der Regel sehr schnell vergriffen, wenn ihr Interesse habt, solltet ihr nicht all zu lange zögern.

PS5 mit Handyvertrag im Vodafone-Netz

Bei Saturn bekommt ihr die PS5 Disc Edition gerade inklusive der beiden Triple-A-Titel Horizon Forbidden West und Gran Turismo 7. Ihr könnt zwischen zwei Tarifen wählen:

Die Kosten sind bei beiden Bundles genau gleich. Ihr zahlt monatlich 44,99 Euro plus eine Zuzahlung von 40,99 Euro. Das entspricht 1.120,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten. Die aktuellen Online-Bestpreise laut idealo.de für die Hardware betragen 700 Euro (PS5) + 35 Euro (Horizon Forbidden West) + 40 Euro (Gran Turismo 7). Daraus ergeben sich 775 Euro. Zieht man diese nun von den Gesamtkosten ab, bleiben 345,75 Euro für den reinen Tarif übrig, was 14,41 Euro im Monat entspricht. Ein wirklich guter Preis für 120 GB bzw. 50 GB Datenvolumen.

PS5 mit „E wie einfach“-Stromvertrag

Wenn ihr sowieso vorhattet, euren Stromanbieter zu wechseln, bietet euch „E wie einfach“, eine Strom-Discount-Tochter von E.on, gerade die PlayStation 5 (Disc Edition) plus das Spiel Horizon Forbidden West als Prämie zum Stromtarif an. Zu den regulären Kosten des Tarifs (monatlicher Grundpreis + Preis je verbrauchter kWh) fällt eine einmalige Zuzahlung von 249 Euro an. Lieferzeit wird mit zwei Wochen angegeben.

Xbox Series X mit Handyvertrag

Nicht nur Sony hat Probleme durch fehlende Rohstoffe. Auch wenn es bei der Xbox Series X etwas besser aussieht, was die Verfügbarkeit angeht, bleiben die Regale dennoch die meiste Zeit über leer (checkt hier die aktuelle Verfügbarkeit). Die besten Tarif-Angebote auf einen Blick:

Xbox Series X mit Handyvertrag im Vodafone-Netz

Die Xbox Series X könnt ihr euch ebenfalls bei FlyMobile zum Vodafone Smart XL Tarif sichern. Lieferzeit ist hier sogar bekannt und wird mit bis zu zwei Wochen angegeben. 40 GB Datenvolumen mit 500 Mbit/s und Allnet-/SMS-Flat im Vodafone-Netz gibt es hier ebenfalls, allerdings sogar etwas günstiger. Ihr zahlt für den Tarif mit Xbox nur 39,99 Euro im Monat plus eine einmalige Zuzahlung von 3,99 Euro. Das ergibt Gesamtkosten von 963,75 Euro nach 24 Monaten und entspricht effektiv 19,32 Euro im Monat.

Nintendo Switch OLED mit Handyvertrag

Auch die neue Nintendo Switch mit OLED-Display (checkt hier die Verfügbarkeit) ist teilweise immer wieder ausverkauft. Außerdem ist sie in Kombination mit einem Handyvertrag teilweise günstiger zu haben als im Einzelkauf.

Nintendo Switch OLED mit Handyvertrag im Vodafone-Netz

Auch bei Flymobile bekommt ihr die Nintendo Switch OLED inkl eines Pro Controllers zusammen mit dem "Allnet-Flat Classic"-Tarif inklusive 20 GB LTE (max. 50 Mbit/s) und Allnet-/SMS-Flat im Vodafone-Netz für 19,99 Euro im Monat plus eine einmalige Zuzahlung in Höhe von 79 Euro für Konsole und den Anschlusspreis. Das entspricht 558,76 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten und somit einem Effektivpreis von 7,49 Euro im Monat. Den Anschlusspreis könnt ihr euch ebenfalls zurückholen.

