Zelda-Hit wird zur Grafikbombe: Fan zeigt, wie schön Ocarina of Time aussehen kann

Wenn man das sieht, wünscht man sich glatt eine neue Version von Nintendo. Bild: CryZENx

Egal welche Version man nimmt, The Legend of Zelda: Ocarina of Time ist inzwischen ein ziemlich altes Spiel und kann mit heutigen technischen Standards nicht mithalten. Ein Fan zeigt allerdings, wie großartig das Spiel mit der Unreal Engine 5 aussehen könnte.

Zelda: Ocarina in Time wunderschön mit Unreal Engine 5

Die erste Version des Zelda-Klassikers erschien im Jahr 1998 für das N64. Mit The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D erschien 2011 dann eine aufgehübschte Version für den Nintendo 3DS. Es ist keine Frage – beide Spiele haben ihren eigenen Charme und eine Grafik, die Zelda-Fans zu schätzen wissen. Nichtsdestotrotz könnte man heutzutage grafisch so viel mehr aus dem Spiel herausholen und ein Fan hat es sich zur Aufgabe gemacht, das zu zeigen.

Modder CryZENx arbeitet seit geraumer Zeit daran, The Legend of Zelda: Ocarina of Time nachzubauen. Erst verwendete er dafür die Unreal Engine 4, doch seit Epic Games die nächste Generation der Engine zur Verfügung stellt, nutzt der Modder die UE5 für das Spiel und das Ergebnis ist beeindruckend. Die Figur ist niedlich, die Umgebung sieht dank der dynamischen Beleuchtung toll aus, doch die Wasserphysik ist ein absolutes Highlight – wie er in einem Video präsentiert:

Ocarina in Time mit Unreal Engine 5: Ihr könnt es selbst spielen

Sollte euch das Projekt von CryZENx gefallen, habt ihr die Möglichkeit, ihn als Patron zu unterstützen. Hier könnt ihr zwischen den Beträgen 2 US-Dollar oder 15 US-Dollar wählen. Egal welchen Betrag ihr nehmt, als Unterstützer erhaltet ihr einen Download-Link, um das Spiel in dieser Form selbst auszuprobieren.

Das ist übrigens nicht das einzige Projekt des Modders. Mit seinen Arbeiten hat er bereits Spiele wie Cyberpunk 2077, Skyrim, Minecraft und viele weitere Titel aufgehübscht. Vielleicht lässt sich das eine oder andere Studio künftig von seiner Arbeit inspirieren.

Ihr habt uns gesagt, was Nintendo bei Breath of the Wild 2 besser machen sollte: