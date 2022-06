Ghost of Tsushima 2: Arbeitet das PlayStation-Studio bereits an der Fortsetzung?

Kehrt Jin Sakai zurück? (Bild: Sony Interactive Entertainment / spieletipps)

2020 überraschte das westliche Studio Sucker Punch mit einem authentischen Samurai-Spiel, angesiedelt im feudalen Japan. Es wäre also keine Überraschung, wenn das erfolgreiche Open-World-Spiel bald eine Fortsetzung bekäme. Ein Blick in die aktuelle Jobliste des PlayStation-Studios deutet sogar auf ein Ghost of Tsushima 2 hin.

Arbeitet Sucker Punch an Ghost of Tsushima 2?

In jüngster Zeit sind so einige Stellenausschreibungen auf der offiziellen Website von Sucker Punch zusammengekommen. Liefern diese womöglich einen Hinweis darauf, woran das PlayStation-Studio als Nächstes arbeitet?

Die Job-Beschreibungen deuten zumindest auf ein Open-World-Spiel mit Nahkampf- und Stealth-Mechaniken hin. Das Erste, was einem bei diesen Worten in den Sinn kommen dürfte, ist Ghost of Tsushima.

Im Detail: Das Entwicklerteam sucht unter anderem einen Technical Combat Designer, Senior Combat Designer, Encounter Designer und Writer.

Vom Technical Combat Designer wird insbesondere die Entwicklung neuer Kampfsysteme erwartet. Außerdem sei die Balance zwischen „Spieler-Fähigkeiten, Kampfaktionen und Fortschrittsgegenständen“ wichtig. (Quelle: Sucker Punch)

erwartet. Außerdem sei die Balance zwischen „Spieler-Fähigkeiten, Kampfaktionen und Fortschrittsgegenständen“ wichtig. (Quelle: Sucker Punch) Der Senior Combat Designer soll ein „kohärentes und dichtes Kampferlebnis schaffen“. Die Worte „Angriffs- und Parierzeit“ sowie „das Zählen von Frames“ deuten auf ein Nahkampfsystem hin. (Quelle: Sucker Punch)

sowie deuten auf ein Nahkampfsystem hin. (Quelle: Sucker Punch) Vom Encounter Designer wird unter anderem verlangt, „interessante und abwechslungsreiche Begegnungen in einem Open-World-Spiel mit besonderem Schwerpunkt auf Nahkampf und Stealth “ zu liefern. (Quelle: Sucker Punch)

“ zu liefern. (Quelle: Sucker Punch) Der Writer muss „überzeugende, figurengetriebene Geschichten in einem Open-World-Spiel“ kreieren und „emotionale Geschichten, unvergessliche Figuren und starke Dialoge“ schreiben können. (Quelle: Sucker Punch)

Spiele, die ihr nach Ghost of Tsushima spielen könnt

Für die Stellen Technical Combat Designer und Senior Combat Designer gilt zudem die Voraussetzung: „Man muss frühere Sucker-Punch-Spiele gespielt und ein Verständnis für das Kern-Gameplay haben.“

Sucker Punch hat bisher an Sly Cooper, Infamous und Ghost of Tsushima gearbeitet. In Anbetracht der anfallenden Aufgaben ist wohl ein Ghost of Tsushima 2 am wahrscheinlichsten ... oder?

Zurück zu den Wurzeln: Sly 5 in Entwicklung?

Neben Ghost of Tsushima hat auch die Sly-Reihe Stealth-Gameplay mit Nahkampf kombiniert. Arbeitet Sucker Punch vielleicht an einem neuen Sly-Spiel mit einer Open World und einem komplexeren Kampfsystem? Fans des diebischen Waschbären würden sich sicherlich freuen.

Gerüchten zufolge soll Sly 5 schon in Arbeit sein, allerdings bei einem neuen Entwicklerteam. Bereits der vierte Teil entstand nicht mehr bei Sucker Punch, sondern bei Sanzaru Games.