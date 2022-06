Super Smash Bros. Ultimate: 7 Charaktere, die total unfair sind

Quelle: spieletipps/Nintendo

Egal ob Tekken, Street Fighter oder Super Smash Bros. Ultimate – damit sich ein Prügelspiel so richtig gut anfühlt, sollte kein Spielcharakter dem anderen hoffnungslos unterlegen sein. Deswegen versuchen Entwickler die Spielfiguren möglichst gleich stark zu designen, was an der einen oder anderen Stelle jedoch nicht funktioniert.

7 Super-Smash-Bros.-Ultimate Charaktere, die overpowered sind

Gut ausbalancierte Charaktere sind in einem Kampfspiel das A und O. Doch in einem Spiel wie Super Smash Bros. Ultimate, das insgesamt 82 Charaktere beinhaltet, ist es schwer die Unterschiede dieser Charaktere immer ausgewogen zu gestalten. Es gibt zwangsläufig einige Spielfiguren, die unterm Strich besser als die anderen sind.

Es macht Spaß diese Charaktere selber zu spielen und mal gegen einen Freund zu gewinnen. Im Gegensatz ist es aber anstrengend gegen sie zu spielen, vor allem wenn euer Gegenüber sie besser beherrscht als ihr. Als Tipp und Warnung haben wir euch 7 Charaktere, die unserer Meinung nach unausgewogen sind, in folgender Bilderstrecke zusammengestellt:

Jeder Charakter hat seine Stärken, außer diese 7. Fürchtet euch oder lernt sie im Kampf gegen eure Freunde lieben, die Wahl ist euch überlassen. Man kann jedoch so oder so mit Frust rechnen.