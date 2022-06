Steam: 6 Geheimtipps, die ihr unbedingt auf eure Wishlist setzen solltet

Auf Steam erscheinen bald richtige Geheimtipps. (Bidlquelle: RedCandleGames, Ocean Drive Studio, Inc.)

Auf Steam tummeln sich tausende Spiele, von denen ihr wahrscheinlich noch nie etwas gehört habt. Dabei verstecken sich darunter ein paar sehr vielversprechende Spielerlebnisse. Wir haben euch deswegen mal sechs verschiedene Indiespiele herausgesucht, die größtenteils noch dieses Jahr erscheinen sollen.

6 anstehende Spiele für eure Steam-Wishlist

Nine Sols

Nine Sols: Offizieller Trailer

Dieser schicke 2D-Plattformer bedient sich an Soulslike-Elementen à la Sekiro und glänzt mit seinem besonderen Setting. Inspiriert vom Daoismus und allgemein asiatischer Mythologie, steuert ihr den rachsüchtigen Protagonisten durch eine mystische "Taopunk"-Welt, in der ihr die neun Sols ausfindig machen und zur Strecke bringen sollt.

Nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne, die das Ziel über das Vierfache übersteigt, soll das Spiel nun im Sommer 2023 erscheinen.

Auf Steam könnt ihr in die Demo von Nine Sols reinspielen und es auf eure Wishlist setzen.

You Suck at Parking

You Suck at Parking: Offizieller Trailer

Ein Singleplayer-Rennspiel, dessen Ziel es ist, zu parken – das klingt nicht nur ziemlich abgefahren, sondern macht auch eine Menge Spaß! Scharfe Kurven und fiese Hindernisse machen so manche Level nämlich zur echten Herausforderung. Erscheinen soll das Action-Spiel noch 2022.

Auf Steam könnt ihr in die Demo von You Suck at Parking reinspielen und es auf eure Wishlist setzen.

Lost Eidolons

Wer rundenbasierte RPGs wie Fire Emblem mag, sollte Lost Eidolons im Auge behalten. Auch hier stürzt ihr euch nämlich ins Schlachtfeld, indem ihr Felder vorrückt und eure Klingen schwingt, wenn ihr an der Reihe seid. Lost Eidolons verspricht außerdem eine fesselnde Handlung und grandios inszenierte Zwischensequenzen.

Erscheinen soll es noch Sommer 2022.

Auf Steam könnt ihr Lost Eidolons auf eure Wishlist setzen.

I Was a Teenage Exocolonist

I Was a Teenage Exocolonist: Offizieller Release-Trailer

Wer Lust auf ein Spiel hat, das durch eigene Handlungen beeinflusst wird, wird bei I Was a Teenage Exocolonist fündig. Hier steuert ihr nämlich das Leben eines Kindes, das mit anderen Familien in einer Weltraumkolonie aufwächst. Eure Entscheidungen beeinflussen die Geschichte und das Aufwachsen eures Charakters: Mit wem freundet ihr euch an und wie intensiv wollt ihr euren neuen Heimatplaneten erkunden?

Vom Gameplay her könnt ihr also eine Menge Dialoge, aber auch ein interessantes Deckbuilding-Spiel erwarten. Erscheinen soll das Spiel am 25. August 2022.

Auf Steam könnt ihr I Was a Teenage Exocolonist auf eure Wishlist setzen.

Fueled Up

Fueled Up: Offizieller Ankündigungs-Trailer

Ein lustiger Couch-Koop könnte Fueled Up werden. Das Multiplayer-Spiel schlägt nämlich in eine ähnliche Kerbe wie Overcooked: Bis zu vier Spielende müssen hier zusammenarbeiten, um unter Zeitdruck ein Raumschiff zu reparieren. Da ist Chaos vorprogrammiert!

Ein genauer Release-Termin ist noch nicht bekannt, es soll aber noch in diesem Jahr erscheinen.

Auf Steam könnt ihr in die Demo von Fueled Up reinspielen und es auf eure Wishlist setzen.

Horror Tycoon

Horror Tycoon: Gameplay-Trailer

Ihr wolltet schon immer mal euer eigenes Gruselhaus bauen und Leute zu Tode erschrecken? In Horror Tycoon könnt ihr genau das tun. Platziert ekelige Spinnen und tödliche Fallen, um euren Gästen den Garaus zu machen, bevor sie den Ausgang erreichen.

Ein Zeitfenster für den Release ist noch nicht bekannt, aber es gibt immerhin bereits eine Demo.