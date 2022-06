Super Mario Odyssey: Nintendo-Switch-Hit bekommt 10-Spieler-Multiplayer dank Fan

Super Mario Odyssey: Fan releast Online-Multiplayer für 10 Spieler. (Bildquelle: Nintendo / Damir Khabirov, Getty Images)

Super Mario Odyssey bekommt ein bemerkenswertes Online-Multiplayer-Feature: Ein Fan macht es jetzt möglich, dass bis zu zehn Spieler gleichzeitig durch den Nintendo-Hit hüpfen können – allerdings hat die inoffizielle Mod einen altbekannten Haken.

Wenn ihr Bowsers Pläne in Super Mario Odyssey lieber im Team mit euren Freunden zunichte machen wollt, gibt es jetzt die perfekte Mod für euch: Das Fan-Projekt von YouTuber CraftyBoss macht es möglich, dass sich bis zu zehn Spieler gemeinsam durch das Abenteuer auf der Nintendo Switch kämpfen.

Super Mario Odyssey: Fan-Mod fügt Multiplayer hinzu

Super Mario Odyssey zählt zu den größten Hits auf der Nintendo Switch – und ein Fan hat dem Spiel nun noch einen beeindruckenden Multiplayer hinzugefügt. Mit der Mod von YouTuber CraftyBoss können bis zu zehn Spieler gleichzeitig online in den Spielwelten unterwegs sein. Somit könnt ihr noch schneller alle Monde einsammeln und gemeinsam Herausforderungen bewältigen.

Schaut euch hier den Trailer zu der Multiplayer-Mod von Super Mario Odyssey an:

Auch wenn die Mod bereits in ihrer jetzigen Form ein beeindruckendes Projekt darstellt, warnt ihr Schöpfer vor zu hohen Erwartungen: Noch befindet sich das Projekt in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Bugs und andere Gameplay-Unebenheiten sollten also erwartet werden.

Bereits im November 2021 hatte das Projekt von CraftyBoss Aufmerksamkeit erregt, als YouTuber und Streamer SmallAnt den damals noch auf zwei Spieler beschränkten Multiplayer ausprobierte.

Nintendo Switch: Nutzung von Mods auf eigene Gefahr

Obwohl der Online-Multiplayer von Super Mario Odyssey für viele Fans einen langjährigen Wunsch erfüllt, können ihn Spieler nur mit einer gehackten Nintendo Switch nutzen. Die Konsole auf diese Weise zu modifizieren, ist jedoch mit gehörigen Risiken verbunden. Die Funktionalität der Switch kann dadurch in manchen Fällen eingeschränkt oder sogar gänzlich blockiert werden.

Nintendo hat in der Vergangenheit in dieser Hinsicht keinen Spaß verstanden und auch bereits so manche Switch-Online-Accounts sperren lassen. Der 10-Spieler-Online-Multiplayer ist also nur auf eigene Gefahr zu genießen.

