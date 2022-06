Besser als Payday? Neuer Multiplayer-Shooter von SEGA angekündigt

Hyenas Official Announcement Trailer

SEGA hat einen neuen Multiplayer-Shooter für Konsolen und den PC angekündigt! Das Spiel hört auf den Namen Hyenas und dreht sich um Raubzüge im All. Wir verraten euch, was ihr über den neuen Shooer wissen müsst.

Neuer Shooter versetzt euch in die Schwerelosigkeit

Bekommt der Heist-Shooter Payday schon bald Konkurrenz? Mit Hyenas hat Publisher SEGA einen neuen Multiplayer-Shooter angekündigt, der sich ebenfalls darum dreht, dass ein Team Schätze und andere wertvolle Gegenstände stiehlt.

Entwickelt wird das Spiel von Creative Assembly, die man vor allem für diverse Total-War-Spiele kennt, aber auch für das Horrorspiel Alien: Isolation aus dem Jahr 2014.

Hyenas: Was zeichnet den neuen Shooter aus?

Im Unterschied zum Steam-Hit Payday spielt Hyenas im All auf Frachtschiffen. So gibt es zum Beispiel Abschnitte in denen keine Schwerkraft herrscht. Ein weiterer großer Unterschied ist das grundsätzliche System. Anstatt ausschließlich gegen KI-Gegner zu spielen, bezeichnet SEGA den Shooter als PvEvP-Shooter.

Payday in Space? Noch gibt es kein Gameplay zu Hyenas. (Bild: SEGA)

Oder anders ausgedrückt: Ihr spielt nicht nur gegen die KI, sondern auch gleichzeitig gegen andere Teams. Jedes Match besteht dabei aus 15 Spielern, die sich wiederum auf 5 Teams verteilen. Wer die meisten Schätze einsackt, der hat am Ende gewonnen.

Und auch die Beute ist etwas spezieller. Anstatt Bargeld oder ähnliches zu rauben, habt ihr es in Hyenas auf popkulturelle Artefakte abgesehen. Wie diese genau aussehen, ist allerdings noch nicht klar.

Ebenfalls unklar ist der Release-Zeitraum. Vor 2023 braucht man aber wohl nicht mit dem Shooter rechnen. Wenn es dann aber soweit ist, soll Hyenas für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X|S und Steam erscheinen.

Wer sich indessen für die Alpha registrieren will, der kann das auf der offiziellen Seite tun.