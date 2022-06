Dieses Schwert könnt ihr euch durch das sieben Jahre alte Amiibo sichern. (Quelle: Nintendo)

Im Zuge der Xenoblade-Chronicles-3-Direct präsentierte Nintendo einen Waffen-Skin für die Schwertkämpfer-Klasse, bei dem Fans das Wasser im Mund zusammenläuft. Der rote Monado-Skin ist jedoch nur durch das Einscannen eines sieben Jahre alten Amiibos erhältlich.

Shulk-Amiibo: Zum ersten Mal nützlich in der eigenen Spielereihe

Wer sich vor sieben Jahren das in der Super-Smash-Bros.-Amiibo-Reihe erschienene Shulk-Amiibo gekauft hat, kann sich freuen, denn endlich kriegt es einen Nutzen in der eigenen Spielereihe. Neben der Möglichkeit sich selbst einen Shulk-Amiibo-Kämpfer in den Super-Smash-Bros.-Spielen zu kreieren, könnt ihr bald in Xenoblade Chronicles 3 einen Schwert-Skin, der Shulks rotes Monado-Schwert darstellt, durch die Benutzung des Amiibos freischalten.

Nach der Ankündigung bleibt für diejenigen, die dieses Amiibo noch nicht besitzen, jedoch die Frage offen, wie es denn um dessen Verfügbarkeit steht. Viele Fans erkannten schnell das Potential aber auch die Gefahr der Situation.

Endlich ein neuer Xenoblade-Amiibo oder 70 Euro für ein rotes Schwert?

Nachdem klar geworden war, dass das Amiibo nirgends mehr für weniger als 70 Euro zu bekommen ist, brachen wilde Spekulationen und teils auch eine deprimierte Stimmung in den Kommentaren auf Twitter aus.

Viele Fans hoffen, dass das Shulk-Amiibo noch einmal neu aufgelegt wird. Vereinzelt wird außerdem spekuliert, ob in dem Falle vielleicht auch Pyras und Mythras Waffen ins Spiel integriert werden. Das einzige, was dem noch im Wege steht, ist, dass vorher noch zwei weitere Super-Smash-Bros.-Amiibos erscheinen müssen. Ihr dürft also gespannt warten, bis die Sephiroth- und Steve-Amiibos erschienen sind.

Der niedergeschlagene Teil der Community beschwert sich über den hohen Preis von mindestens 70 Euro für dieses Amiibo – und das zu Recht, denn es besteht die Frage, ob ein rotes Schwert in einem Videospiel wirklich 70 Euro wert ist.

Außerdem ist nicht klar, was Nintendo mit den Amiibo-Figuren vorhat und wie beliebt sie überhaupt noch sind, da sich der Nutzen meist nur noch auf Item-Lieferungen begrenzt. Auch über die Qualität der Figuren wurde sich, unter anderem in dem Nintendo-Tweet beschwert, da die Gesichter wohl ziemlich schlecht gestaltet sind.