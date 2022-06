Stardew Valley als Heiler: Steam-Spiel macht euch zum Alchemisten

Potion Permit: Ankündigungstrailer

Wenn ihr Fans von Spielen wie Stardew Valley seid, solltet ihr dieses Spiel auf eurem Radar behalten: Potion Permit soll schon bald auf Steam und anderen Plattformen erscheinen.

Ein Stardew Valley mit Alchemie

Im Rahmen des Steam Next Fest rückt Valves Plattform seit Tagen wieder anstehende Indiespiele ins Rampenlicht. Einer der absoluten Zuschauerlieblinge: Potion Permit. Das Life-Sim-Rollenspiel verbindet Gameplay à la Stardew Valley mit einer ordentlichen Portion Alchemie.

Statt in die Rolle eines Bauern zu schlüpfen, spielt ihr in Potion Permit nämlich einen Arzt und Alchemisten, der Tränke zusammenbraut. Mit euren Fähigkeiten zieht ihr in die Stadt Moonbury – denn dort wird die Tochter des Bürgermeisters plötzlich eines Tages krank. Eure Aufgabe ist es sie und die knapp 30 Einwohner der Stadt von ihren Krankheiten zu heilen.

Was gibt es in Potion Permit zu tun?

Im Laufe des Spiels erkranken die Einwohner von Moonbury und wenden sich mit ihrem Leid an euch. Es liegt also an euch sie zu untersuchen, zu diagnostizieren und zu heilen. Zutaten für Medizin könnt ihr in der Natur sammeln, manchmal müsst ihr dafür aber auch Monster bekämpfen. Wenn ihr alle Zutaten habt, braut ihr sie in eurem Kessel zu einem Medikament zusammen.

Abgesehen von eurem Beruf als Arzt, gibt es aber noch viel mehr in Moonbury zu tun. Freundet euch mit den Einwohnern an, findet versteckte Gegenstände, verbessert eure Werkzeuge, geht angeln, spielt neue Gebiete frei und erkundet sie und verbessert öffentliche Gebäude.

Wenn ihr Stardew Valley mochtet, könnte euch Potion Permit auch gefallen. Es spielt sich zwar ähnlich, sieht aber grafisch noch einen Tick schicker aus. Erscheinen soll es noch 2022 für Steam, Nintendo Switch, PS4, PS5 und Xbox. Auf Steam könnt ihr aktuell sogar in die kostenlose Demo hineinschauen: