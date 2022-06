Star Wars: Switch-Spieler sollen Cheats benutzen, um Bug zu vermeiden

KotOR 2 läuft auf der Switch nach wie vor nicht rund. (Bild: Nintendo & Disney)

Star Wars: Knights of the Old Republic 2 leidet auf der Nintendo Switch nach wie vor unter einem Game-Breaking-Bug, der das Durchspielen unmöglich macht. Nun meldet sich der zuständige Entwickler zu Wort und empfiehlt einen speziellen Cheat zu nutzen.

Update vom 24.06.2022 - 11:21 Uhr

Update lässt weiter auf sich warten

Noch gibt es keine wirkliche Lösung für den nervigen Bug, der das Durchspielen von Star Wars: Knights of the Old Republic 2 auf der Nintendo Switch verhindert.

Entwickler Aspyr arbeitet zwar bereits an einem Update, aber bis dahin empfiehlt das Studio einen bestimmten Cheat zu nutzen, um die kritische Stelle im Spiel zu umgehen.

Drück dafür dreimal hintereinander den linken Analogstick der Konsole. Daraufhin öffnet sich das Cheats-Menü in KotOR 2. Macht das am besten im Party-Auswahlbildschirm und wählt dann den Cheat Warp. Warpt euch im Anschluss zu OND504.

Update vom 21.06.2022 - 10:59 Uhr

Switch: Star-Wars-Spiel kann nicht beendet werden

Star Wars: Knights of the Old Republic 2 wird aktuell von einem nervigen Bug geplagt. Nach einer Zwischensequenz, die zeigt, wie der Spieler auf dem Planeten Onderon landet, stürzt das Spiel zwangsläufig ab. Folglich gibt es aktuell keine Möglichkeit, von diesem Punkt an weiterzuspielen.

Der Spieler Daniel Moore konfrontiert auf Twitter den Entwickler Aspyr, der mit dem Switch-Port betraut wurde. Aspyr antwortet darauf, dass sie sich des Problems bewusst seien und aktuell an einer Lösung arbeiten würden.

Es bleibt zu hoffen, dass Aspyr bald einen Patch veröffentlicht, mit dem Spieler auch bis zum Abspann von Star Wars: Knights of the Old Republic 2 spielen können. In jedem Fall wirft es ein schlechtes Licht auf die Qualitätssicherung von Aspyr und Nintendo, wenn ein Spiel veröffentlicht werden kann, dass bereits ab der Hälfte der Spielzeit nicht mehr weitergeht.

Originalmelung vom 30.05.2022 - 12:17 Uhr

Star Wars: 18 Jahre altes RPG erscheint für Nintendo Switch

Während der diesjährigen Star Wars Celebration wurde bestätigt, dass Star Wars: Knights of the Old Republic 2 – Die Sith Lords am 8. Juni 2022 für die Nintendo Switch erscheinen wird. Das Rollenspiel rund um einen verbannten Jedi spielt mehrere tausend Jahre vor der Handlung der Filme. Der zentrale Konflikt ist, ob ihr auf der Seite des Lichts bleibt, oder euch den Wegen der Sith anschließt.

Auch der Vorgänger Star Wars: Knights of the Old Republic ist seit November 2021 für die Nintendo Switch erhältlich. Die Portierung für beide Teile übernimmt der Entwickler Aspyr Media, der aktuell außerdem an einem kompletten Remake von Teil 1 arbeitet. Die Switch-Version soll nach Release außerdem einen kostenlosen DLC mit zusätzlichen Inhalten bekommen. Diese wurden vor 18 Jahren aus Zeitgründen entfernt. Mithilfe von Mods wurden sie seitdem wiederhergestellt und Aspyr selbst bietet die Inhalte auf der eigenen Website an. (Quelle: Aspyr Media)

Star Wars: Knights of the Old Republic 2 – Trailer für die Nintendo Switch

Star-Wars-Fans bekommen endlich neue Spiele

Für viele Fans ist das Spiel erst mit den geschnittenen Inhalten wirklich komplett. Das Grundspiel lässt ansonsten viele Fragen offen und einige Quests werden nur unbefriedigend oder überhaupt nicht beendet. Umso besser ist es, dass auch Switch-Spieler nicht darauf verzichten müssen.

Die Star Wars Celebration 2022 hat Star-Wars-Fans viel Grund zum Feiern gegeben. Eine weitere große Ankündigung ist der Nachfolger von Star Wars Jedi Fallen Order. Star Wars Jedi: Survivor wird die Geschichte rund um Cal Kestis weiterführen. Es gibt sogar bereits einen ersten Story-Trailer. (Quelle: Star Wars Jedi: Survivor auf YouTube)