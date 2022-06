Rennspiel, Monsterjäger und Cartoon-Action! Der Sommer bleibt abwechslungsreich.

In der kommenden Woche wird es schnell, monsterhaft und es gibt einen deutlich merkbaren Fokus auf Erweiterungen. Denn demnächst werden gleich drei spannende Spiele mit neuen Inhalten bedacht.

DNF Duel | 28. Juni

PC / PS4 / PS5

Das Beat’em-Up-Rollenspiel Dungeon Fighter Online wird vermutlich nicht jedem sofort ein Begriff sein, aber lasst euch gesagt sein, dass es eines der meistgespielten Spiele weltweit ist. Mit DNF Duel gibt es nun einen Ableger, der sich als Fighting Game versteht und aus dem Hause Arc System Works stammt. Die sind unter anderem für Dragon Ball FighterZ oder die BlazBlue-Reihe bekannt.

DNF Duel - Who's Next Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.06.2022 08:37 Uhr

DNF Duel ist dabei recht klassisch: Euch erwarten 16 verschiedene Kämpfer, ein Story-Modus, sowie lokale Matches und auch Online-Möglichkeiten. Dabei bleiben sich die Entwickler treu und setzen auf einen 2.5D-Look, der stilistisch durchaus zu überzeugen weiß.

Zum Release erscheint DNF Duel nur für den PC, die PlayStation 4 und PlayStation 5. Ob zu einem späteren Zeitpunkt auch noch die Xbox-Konsolen und die Nintendo Switch bedient werden, ist bislang unklar.

Outriders: Worldslayer | 30. Juni

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Mit Worldslayer erscheint in diesen Tagen die erste große Erweiterung für Outriders. Und die bietet inhaltlich zumindest auf dem Blatt Papier durchaus Futter für viele weitere actionreiche Stunden. So gibt es beispielsweise eine neue Kampagne, die ihr erneut entweder alleine oder im Koop-Modus bestreiten könnt.

Outriders Worldslayer Edition (PlayStation 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.06.2022 08:30 Uhr

Mit Ereshkigal begegnet ihr einer neuen Antagonistin, die wie euer Charakter übernatürliche Kräfte erhalten hat. Diese hat allerdings mit ihrer Macht etwas anderes im Sinn und ihr müsst sie aufhalten. Damit das klappt, setzt ihr auf die Feuerkraft neuer Waffen, auf eine verbesserte Ausrüstung und einiges mehr.

Zum Release gibt es natürlich bei der Erweiterung keine Überraschung. Outriders: Worldslayer erscheint für den PC, die PlayStation 4 und 5, sowie für die Xbox One und Xbox Series X/S.

Monster Hunter Rise: Sunbreak | 30. Juni

PC / Switch

Bleiben wir beim Thema Erweiterung: Auch Monster Hunter Rise bekommt mit Sunbreak seine erste große Erweiterung, die euch in ein neues Gebiet führt. Kaum dort angekommen, lernt ihr die sogenannten “Drei Gebieter” kennen. Dabei handelt es sich um Anomalien von Malzeno, Lunagaron und Garangolm, die besonders mächtig sind.

Monster Hunter Rise + Monster Hunter Rise: Sunbreak - [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.06.2022 08:30 Uhr

Bevor ihr euch jedoch diesen mächtigen Monstern stellt, gilt es erstmal neue Ausrüstung zu besorgen, eine ganze Reihe neuer Quests zu verfolgen und euch im neuen Gebiet zurechtzufinden. Dazu wird euer Seilkäfer nützlicher, denn dieser bekommt nun Fähigkeiten für alle 14 verschiedenen Waffentypen. Zu guter Letzt bietet Sunbreak ein paar weitere Detailverbesserungen.

Monster Hunter Rise: Sunbreak - A New Frontier

Anders als noch beim Release der Hauptspiels, erscheint die Erweiterung Sunbreak nun direkt für den PC und die Nintendo Switch. Alle anderen Plattformen gehen weiterhin leer aus.

Cuphead: The Delicious Last Course | 30. Juni

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Fast fünf Jahre hat es gedauert, aber jetzt steht der Release vor der Tür: Die Rede ist natürlich vom DLC The Delicious Last Course für Cuphead. Der nicht gerade einfache Plattformer mit Fokus auf Bosskämpfen erhält dadurch ein neues Kapitel in Form der sogenannten Tintenfassinsel.

Dort erwarten euch neue Fähigkeiten und die wohl bislang schwersten Endgegner von Cuphead. Aber zugleich erhalten Tassilo und Pottkopp auch Unterstützung vom neuen Charakter Fräulein Kelch.

Zum Release werden mit The Delicious Last Course alle Plattformen bedient, auf denen Cuphead bereits verfügbar ist. Im Detail bedeutet das PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.

F1 22 | 1. Juli

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Während in der Realität bereits seit einigen Monaten die aktuelle Formel-1-Saison läuft, geht es bei Codemasters und Electronic Arts erst im Juli los. F1 22 bietet dabei das bereits seit Jahren gewohnte Lizenzpaket, welches sämtliche aktuellen Rennställe, Fahrer und Strecken beinhaltet.

F1 22 PS5 | Deutsch Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.06.2022 08:45 Uhr

Neu ist in diesem Jahr unter anderem ein Modus für Virtual Reality und F1 Life. Letzteres erlaubt es euch, euer Leben als F1-Star in Saus und Braus zu gestalten, sprich ihr könnt eure eigene Wohnung einrichten und teure Luxusautos erwerben. Mit Letzterem dürft ihr sogar auf den Rennstrecken fahren. Der Story-Modus aus dem letzten Jahr wird jedoch in F1 22 nicht fortgeführt.

Der Release von F1 22 findet auch in diesem Jahr für die fünf bekannten Plattformen statt. Ihr könnt also auf dem PC sowie auf den beiden PlayStation- und Xbox-Konsolen losfahren.

Das Ende vom Juni und der Anfang vom Juli stehen vor allem im Zeichen von Erweiterungen: Wer bereits viel Zeit mit Outriders oder Monster Hunter verbracht hat, darf demnächst noch mehr Spielzeit investieren. Alternativ ruft aber auch die Formel 1 nach euch.