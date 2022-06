The Elder Scrolls 6: Skyrim-Fans stellen steile These zu Starfield-Trailer auf

Starfield: Skyrim-Fans fühlen sich vom Trailer an The Elder Scrolls 6 erinnert. (Bildquelle: Bethesda / Deagreez, Getty Images)

Microsofts neuer Starfield-Trailer hat bei langjährigen Bethesda-Fans für Aufsehen gesorgt – denn einige aus der Skyrim-Community meinen, einen Hinweis auf The Elder Scrolls 6 im Trailer entdeckt zu haben.

Szene aus Starfield-Trailer erinnert Fans an TES 6

Nach etlichen Jahren des Wartens bekamen Bethesda-Fans vor Kurzem endlich erste Gameplay-Szenen aus Starfield zu sehen. Zudem wurden auch noch einige zusätzliche Informationen zum Sci-Fi-RPG enthüllt, etwa die Spielzeit der Hauptstory.

Doch nicht nur Fans des kommenden Bethesda-Weltraum-Hits staunten über das gezeigte Video – auch Skyrim-Spieler wurden darauf aufmerksam, wie ein aktueller Reddit-Thread belegt. In Starfields Gameplay-Trailer gibt es unter anderem diverse Panoramen verschiedener Planeten zu sehen – und einer davon scheint die The-Elder-Scrolls-Community stark an die Landschaft des Teasers zu The Elder Scrolls 6 zu erinnern, den Bethesda auf der E3 2018 zeigte.

Zum Vergleich hier die Landschaft, die im Teaser-Trailer der E3 2018 zu sehen war:

Berge und Gras – dann hören die Ähnlichkeiten zwischen dem Bild aus Starfield und dem Teaser aber auch schon auf.

Wird Bethesda Easter Eggs zu TES 6 in Starfield verstecken?

Der Post hat inzwischen knapp 1.800 Upvotes – und auch in den Kommentaren unter dem Thread geht es heiß her. Die Fans spekulieren fleißig, ob Bethesda im Sci-Fi-RPG einige Anspielungen zum Skyrim-Nachfolger verstecken wird.

„Ich erwarte jetzt einen Easter-Egg-Planeten, der wie Tamriel aussieht.“ – IonutRO

„1.000 Planeten. Wenn zwei davon nicht Masser und Secunda sind, werde ich wütend, lol.“ – Coast_watcher

„Ich meine, ihr wisst doch, dass es in diesem Spiel viele Easter Eggs zum Thema Terrain geben wird. Zu 100 % haben sie Tamriel auf einem der Planeten versteckt.“ – Zoomie86

Doch nicht jeder Fan sieht hier einen gewollten Zusammenhang seitens Bethesda zwischen den beiden Spielen. Reddit-Nutzer lidskemasicko hat eine ebenfalls plausible Erklärung für die leichte Ähnlichkeit der beiden Szenen:

„Ja, sie könnten das TES:VI-Showcase-Terrain mit Starfield-Assets erstellt haben.“

Ihr wollt euch selbst ein Bild machen? Dann werft am besten direkt einen Blick in den offiziellen Starfield-Gameplay-Trailer: