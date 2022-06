Was sagt ihr zum neuen PS5-Design des Fans? (Bild: spieletipps / Sony Interactive Entertainment / Getty Images – master1305)

Die weiße Optik der PS5 versetzt jetzt nicht viele in Euphorie. Ein Fan hat nun kurzerhand etwas tiefer in die Tasche gegriffen, um der Konsole einen völlig neuen Look zu verpassen – und der scheint einer Menge Leuten zu gefallen.

Doppelt gefällt besser: PS5-Spieler kauft verschiedene Konsolen-Cover

Die weiße Raumschiff-Optik der PS5 stößt vielen PlayStation-Fans auch anderthalb Jahre nach dem Release noch sauer auf und sorgte damals für zahlreiche Memes im Netz. Daher ist es auch kaum verwunderlich, dass es kurz nach dem Konsolenstart bereits erste Anbieter gab, die sich auf die Produktion von andersfarbigen Seitenteilen spezialisierten und damit ordentlich Geld machten – Sony war davon aber alles andere als begeistert.

Inzwischen hat das Unternehmen jedoch das Potenzial der bunten Seitenteile erkannt und verkauft sie im eigenen Shop – Preispunkt: 54,99 Euro pro Set. Die PS5-Spieler haben die Qual der Wahl. 5 Farben stehen zum Kauf zur Verfügung:

Galactic Purple

Nova Pink

Starlight Blue

Cosmic Red

Midnight Black

Twitter-Nutzer SpawnPoiint war ein einfarbiges Design für seine PS5 jedoch zu langweilig. Stattdessen kombiniert er die Seitenteile zweier Sets miteinander und sorgt damit für Begeisterung im Netz:

Etwa 1.700 Twitter-Nutzer haben den Tweet mit einem „Gefällt mir“ markiert. Die Kombination aus dem leuchtenden Pink und dem knalligen Hellblau begeistert die Fans – zumal SpawnPoiint auch noch die farblich dazu passenden Controller sein Eigen nennt.

Ihr wollt das Konsolen-Cover der PS5 auch durch eine Alternative austauschen? Wir erklären euch, wie ihr das anstellt:

Zwei PS5-Farben = doppelter Preis

Einziges Manko: der Preis. Da die Seitenteile nicht einzeln von Sony erworben werden können, müssen alle, die das Konzept kopieren wollen, zwangsläufig zwei der Sets kaufen. Fast 110 Euro gehen dann für die coole Farbkombination der PS5 drauf – ein teurer Spaß, der jedoch für einige Spieler das Geld durchaus wert sein könnte.

Ein Blick in die Kommentare unter dem Tweet macht noch einmal klar: Die Fans feiern die Idee.

„Ich liebe es! Es sieht so anders aus.“ – Carl Barnard

„Ooooh. Das gefällt mir! Mehr Bilder!“ – Luke Morgan

„Das ist seltsamerweise echt nett! Ich weiß, ich sollte es nicht mögen, aber ich mag es.“ – LoayRex

