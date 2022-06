Dieses Mal gibt es gleich zwei Gratis-Spiele im Epic Games Store. (Bild: Getty Images – photosynthesis

Diese Woche können PC-Spieler sich über den Epic Games Store gleich zwei Gratis-Games sichern – und damit auf einen Schlag rund 36 Euro sparen.

Epic: Dieses Mal gibt es zwei Gratis-Games

In den letzten Wochen verschenkte Epic Games immer nur ein Gratis-Spiel gleichzeitig an die PC-Spieler, dieses Mal hingegen gibt es zwei Spiele aufs Haus: A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition und Car Mechanic Simulator 2018.

Bis zu 6 Spieler können in der digitalen Brettspiel-Umsetzung von Game of Thrones um die Vorherrschaft in Westeros kämpfen. Ihr übernehmt die Kontrolle eines der 6 bekannten Häuser aus der Buchreihe: Lannister, Stark, Grejoy, Martell, Tyrell oder Baratheon, schmiedet mit euren Mitspielern Allianzen, hintergeht sie und versucht nach und nach euren Einfluss in Westeros auszubauen.

A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition bei Epic anschauen

A Game of Thrones: The Board Game – offizieller Trailer

Autos reparieren, lackieren, tunen und fahren – so verdient ihr im Car Mechanic Simulator 2018 euer Geld. Anfangs ist eure Werkstatt noch recht klein und schäbig, doch mit der Zeit könnt ihr nicht nur immer größere Aufträge an Land ziehen, sondern auch eure Werkstatt upgraden.

Car Mechanic Simulator 2018 Epic Games Store anschauen

Car Mechanic Simulator 2018 – offizieller Gameplay-Trailer

A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition und Car Mechanic Simulator 2018 könnt ihr euch vom 23. Juni 2022 bis zum 30. Juni 2022 um 17:00 Uhr kostenlos sichern.

Die Gratis-Spiele in der nächsten Woche

Auch in der nächsten Woche gibt es gleich wieder zwei Gratis-Spiele abzustauben. Echte Blockbuster gibt es zwar nicht, doch einem geschenkten Gaul schaut man ja bekanntermaßen nicht ins Maul.

Fans von Roguelike-RPGs wie Darkest Dungeon dürfen sich etwa über Iratus: Lord of the Dead freuen. Zusammen mit eurer Gruppe schlagt ihr euch in rundenbasierten Kämpfe durch tiefe Dungeons. Im Gegensatz zu Darkest Dungeon scheint der Schwierigkeitsgrad laut den Spielerrezensionen etwas weniger fordernd zu sein, sodass auch Einsteiger ihren Spaß haben sollten.

Iratus: Lord of the Dead im Epic Games Store anschauen

Wer sich von der etwas kruden Optik des Indie-RPGs Geneforge 1 - Mutagen nicht abschrecken lässt, wird mit einem Gameplay belohnt, das euch erstaunlich viele Freiheiten lässt. So habt ihr etwa die Möglichkeit, eure komplett eigenen Monster zu kreieren und sie auf eure Freinde loszulassen.

Das Originalspiel aus dem Jahr 2001 gilt bei einigen Genre-Fans als Kult-Klassiker und auch diese Neuauflage kommt bei den Spielern gut an. Bei Steam wird das Spiel als „sehr positiv“ von den Käufern eingestuft (Quelle: Steam).

Geneforge 1 - Mutagen im Epic Games Store anschauen

Die beiden kommenden Gratis-Spiele könnt ihr euch vom 30. Juni bis zum 7. Juli kostenlos im Epic Games Store sichern.