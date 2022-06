Steam-Geheimtipp: Kommende Simulation ist ein Traum für Filmfans

Moviehouse: Ankündigungs-Trailer

In den frühen 2000ern eroberte The Movies das Herz von Filmfans im Sturm. Das Tycoon-Spiel ließ Spielende ein eigenes Filmstudio leiten. Jetzt ist ein neue Simulation auf dem Weg, die stark von dem Klassiker inspiriert ist. Was genau Steam-Spieler in dem neuen Ansatz erwartet, erfahrt ihr hier.

Einmal wie Disney sein? Kommendes Steam-Game macht es möglich

Eine neue Simulation bahnt sich seinen Weg auf Steam und überlässt euch die Leitung eines Filmstudios, das seine zarten Anfänge in den 80er Jahren startet.

Eure Aufgaben in Moviehouse sind besonders vielfältig: Vom Einstellen der Crew und des Casts, über das Schreiben der Drehbücher, bis hin zum Drehen und der Vermarktung – all dies liegt in euren Händen.

Und dieses Konzept ist nicht neu. Bereits 2005 konnten Filmbegeisterte in The Movies ihr eigenes Film-Imperium aufbauen. Wie das daran angelehnte Moviehouse in Bewegtbildern aussieht, könnt ihr euch in dem oben eingebauten Trailer ansehen.

Was erwartet euch in Moviehouse?

Euer großes Ziel in Moviehouse ist natürlich ein erfolgreiches und ruhmreiches Filmstudio zu führen. Zunächst startet ihr als kleiner Newcomer und müsst euch mit Kurzfilmen einen Namen machen.

Während ihr die Karriereleiter allmählich erklimmt, warten viele Entscheidungen auf euch: Welche Menschen stelle ich ein? Welches Genre soll es sein? Was ist die Storyline? Wie soll das Filmplakat aussehen?

Und am Ende der Produktion stehen da auch noch die Launen der Fans und Kritiker. Ist es ein echter Blockbuster und spielt genug Geld ein? Oder zieht euch die Konkurrenz davon?

Und schließlich könnt ihr euch noch bei Festivals und Award-Shows behaupten, um eure Werke in die Filmgeschichte eingehen zu lassen.

Moviehouse soll laut Publisher Assemble Entertainment und Entwickler Odyssey Studios noch im Herbst dieses Jahres auf Steam und GOG für den PC erscheinen. Wenn ihr jetzt schon in die Simulation hineinschnuppern wollt, findet ihr die kostenlose Demo von Moviehouse bereits auf Steam.

Moviehouse ist von The Movies inspiriert. Wo viel mehr als nur Inspiration im Spiel war, seht ihr bei diesen Steam-Games: