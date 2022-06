Skyrim bis The Witcher 3: 8 Spiele, die einfach quälend lang sind

Skyrim dürfte für euch definitiv eine ganze Ecke kürzer sein. (Bildquelle: Bethesda, Getty Images/AaronAmat)

Für viele Gamer ist eine ausladende Spielzeit ein wichtiger Faktor beim Spielekauf. Doch ein großer Umfang muss nicht immer gut sein. Wir wollten von euch wissen, welche Spiele einfach viel zu lang für euch waren. Und das sind eure Antworten.

Skyrim, Assassin's Creed und weitere haben euch viel Zeit geraubt

Hunderte Abenteuer, dutzende Quests, endlose Weiten, tausende Objekte zum Einsammeln - Uff! Manche Spiele fressen einfach zu viel Zeit, die ihr auch sinnvoller in andere Spiele oder in diese sogenannten Reallife-Tätigkeiten investieren könntet. Die 8 Spiele in der unteren Bilderstrecke hätten für euch gerne kürzer ausfallen dürfen: