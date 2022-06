PS Plus im Juli: Leak verrät die kommenden Gratis-Games

PS Plus im Juli: Leak deutet auf drei neue Gratis-Games hin. (Bildquelle: Activision / Sony)

Die kommenden Gratis-Spiele für PS-Plus-Abonnenten wurden wieder einmal geleakt – wenn sich das Gerücht bewahrheiten sollte, könnt ihr euch im Juli auf eine PlayStation-Legende, ein Horror-Spiel und bunte Multiplayer-Action freuen.

Update vom 27. Juni 2022

Die französische Website Dealabs hat die PS-Plus-Games für den Juli geleakt – laut der Quelle sind die folgenden drei Spiele im Juli im Abo-Service verfügbar:

Crash Bandicoot 4: It's About Time

The Dark Pictures: Man of Medan

Arcadegeddon

(Quelle: Dealabs)

Auch wenn ihr eine offizielle Bestätigung vonseiten Sonys natürlich noch abwarten müsst, gehört die Quelle zu den verlässlicheren Leakern in der Gaming-Branche. Die Website hat in den letzten Monaten mit ihren Voraussagen stets richtig gelegen.

Originalmeldung

Die neuen kostenlosen Spiele für PS-Plus-Abonnenten sind da: Im Juni 2022 könnt ihr euch ab jetzt die folgenden drei Spiele schnappen und gratis eurer Bibliothek hinzufügen:

God of War (2018)

Naruto to Boruto: Shinobi Strikers

Nickelodeon All-Star Brawl

Die drei PS-Plus-Games sind voraussichtlich ab dem 7. Juni 2022 um 12 Uhr zum Download verfügbar. (Quelle: PlayStation)

PS Plus im Juni: Die neuen Gratis-Spiele im Überblick

God of War (2018): In diesem PS4-Meisterwerk begebt ihr euch als Kratos, den Geist Spartas, zusammen mit seinem Sohn Atreus auf eine gefährliche und emotionale Reise, bei der ihr euch gegen sagenhafte Gestalten der nordischen Mythologie erwehren müsst.

Naruto to Boruto: Shinobi Strikers: In dem Anime-Online-Multiplayer müsst ihr euch in Viererteams gegen andere Spieler in Ninja-Kämpfen beweisen.

Nickelodeon All-Star Brawl: Wie in dem großen Vorbild Super Mario Smash Bros. könnt ihr euch in diesem Spiel mit euren Freunden durch bunte Cartoon-Welten prügeln. Dabei stehen euch diverse unterschiedliche Kämpfer aus dem Portfolio von Nickelodeon zur Verfügung, die jeweils ihre eigenen – von SpongeBob Schwammkopf über Danny Phantom bis hin zu den Teenage Mutant Ninja Turtles habt ihr eine große Auswahl an schlagfertigen Charakteren.

