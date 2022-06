Wieder kein Breath of the Wild 2? Nächste Nintendo Direct soll Fans enttäuschen

Nintendo hält sich bedeckt mit Infos zu Breath of the Wild 2. (Bildquelle: Nintendo, Getty Images / Ysr Dora)

Auf die Nintendo Direct zu Xenoblade Chronicles 3 soll, Gerüchten zufolge, schon bald eine weitere Präsentation folgen. Neuen Leaks zufolge könnte diese den hohen Erwartungen der Fans jedoch nicht gerecht werden.

Nichts Neues zu Breath of the Wild 2

Die E3 hat dieses Jahr zwar nicht stattgefunden, aber Nintendo scheint trotzdem ein paar Präsentationen vorbereitet zu haben. Nach der Gameplay-Direct zum anstehenden Xenoblade Chronicles 3, soll nämlich bald auch noch eine weitere Nintendo Direct ausgestrahlt werden.

Xenoblade Chronicles 3 soll am 29. Juli 2022 erscheinen. Hier könnt ihr in den branneuen Trailer hereinschauen:

Xenoblade Chronicles 3: Direct Teaser Trailer

Gerüchten nach sollte diese noch im Juni stattfinden, wahrscheinlicher ist nun aber Anfang Juli. Doch was könnte inhaltlich Thema sein? Bekommen Fans endlich einen weiteren Zelda-Trailer, der mehr zum Breath-of-the-Wild-Sequel zeigt? Der spanische Videospieljournalist Nacho Requena zerschmettert diese Hoffnung mit einem angeblichen Leak.

Laut ihm drehe sich die, noch geheime, Nintendo Direct nämlich um Third-Party-Games. Also um Spiele, die nicht von Nintendo selbst entwickelt werden. Somit ist Breath of the Wild 2 wohl aus dem Rennen. (Quelle: YouTube / NachoMol)

Was soll stattdessen gezeigt werden?

Requena gibt zusätzlich aber noch einen Ausblick darauf, was Switch-Besitzer stattdessen von der Direct erwarten können. Laut ihm werden nämlich ein paar Persona-Spiele gezeigt. Spezifischer geht er nicht darauf ein. Fans hoffen aber vor allen Dingen auf eine Portierung von Persona 5, das bislang erfolgreichste Spiel der Reihe.

Es ist aber auch möglich, dass zuerst Persona 4 Golden auf der Switch erscheint. Das Spiel hat immerhin erst in den vergangenen Jahren auch eine Portierung für den PC erhalten und ist, was Leistung und Grafik angeht, weniger anspruchsvoll als Persona 5. Es bleibt also abzuwarten, was genau Nintendo dieses Mal ausheckt.

Meinung von Nathan Navrotzki