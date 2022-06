Diablo Immortal: Blizzards Gier ist noch viel schlimmer als gedacht

Diablo Immortal erreicht einen neuen Tiefpunkt. (Bild: Blizzard & GettyImages/Khosrork)

Eine neue Woche – eine neue Negativ-Schlagzeile zu Diablo Immortal. Wie ein Reddit-User jetzt herausgefunden hat, kann man an die 100.000 US-Dollar, um einen Charakater aufs höchste Level zu bringen, noch eine fette Null ranhängen.

Diablo Immortal: Ein Fass ohne Boden

Kurz nach dem Release von Diablo Immortal am 2. Juni 2022 machte die Meldung die Runde, dass Spieler um die 100.000 US-Dollar in das Free-to-Play-Spiel investieren müssen, um einen Charakter in jeglicher Hinsicht auf das höchste Level zu bringen.

Die Empörung im Netz war gewaltig. Nun stellt sich allerdings heraus, dass diese Zahl nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Die tatsächliche Summe ist nämlich wesentlich höher!

Laut der Rechnung von Reddit-User ShiftYourCarcass belaufen sich die Kosten um einen Charakter in Diablo Immortal vollständig zu leveln auf durchschnittlich 540.000 US-Dollar. Mit Pech sind auch bis zu 1.000.000 US Dollar notwendig. Das hängt ganz vom individuellen Glück des Spielers ab.

Wie diese Zahlen konkret zustande kommen, erklärt ShiftYourCarcass in einem entsprechenden Reddit-Thread, der inzwischen fast 44.000 Upvotes hat. Tendenz steigend.

Was steckt hinter der geheimen "Mechanik"?

Wir präsentieren euch dagegen die Kurzfassung. Bisher ging man fälschlicherweise davon aus, dass man "lediglich" sechs 5-Star Gems benötigt, um seinen Charakter aufs höchste Level zu bringen. Was an sich schon mit einem enormen finanziellen Aufwand verbunden ist, da man durchschnittlich 16.660 US-Dollar investieren muss, um einen solchen Gem zu erhalten.

Nun haben Spieler aber herausgefunden, dass die Gems über einen sogenannten "erwachten Zustand" verfügen. Dieser Zustand wird freigeschaltet, wenn ein 5-Star Gem Level 10 erreicht. Dann können um den besagten Gem fünf weitere 5 Star-Gems platziert werden. Damit sind nicht mehr sechs 5-Star Gems notwendig, sondern absurde 36 Stück, um einen Charakter auf das maximale Level zu bringen.

Die Reaktionen auf diese Entdeckung lassen sich mit der Antwort von Reddit-User Thatedgyguy64 am besten zusammenfassen:

"Was würden Sie lieber tun? A. Ein Haus kaufen B. Einen Diablo-Immortal-Charakter aufs höchste Level bringen"

Was zum Teufel Blizzard.