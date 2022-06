The Legend of Zelda: Bunter Klassiker sollte viel düsterer werden

Toon-Link wurde sogar von Miyamoto persönlich kritisiert. (Bildquelle: Nintendo)

Über den Stil von The Legend of Zelda: The Wind Waker streiten sich Fans teilweise noch heute. Aber wusstet ihr schon, dass selbst Nintendo-Produzent Shigeru Miyamoto dem Look abgeneigt war und stattdessen lieber etwas ganz anderes wollte?

Miyamoto wollte ein weiteres Majora's Mask

The Legend of Zelda: The Wind Waker gilt heute für viele Zelda-Fans als Must Play. Zu seinem Release musste sich das Spiel jedoch großer Kritik stellen, denn der Cartoon-Look sagte vielen Fans, die zuvor etwa Ocarina of Time gespielt hatten, nicht zu.

Und die Fans waren nicht die einzigen, die beim Anblick des bunten Cel Shadings die Nase rümpften. Auch Mario-Erschaffer Shigeru Miyamoto gefiel angeblich nicht, was das Zelda-Team aus dem Gamecube-Spiel gemacht hatte.

Der YouTube-Kanal DidYouKnowGaming hat alte Nintendo-Interviews aus dem Japanischen ins Englische übersetzt. Demnach soll sich alles bei Miyamoto zusammengezogen haben, als er den bunten Stil von The Wind Waker zum ersten Mal erblickte. Eigentlich wollte er auf dem realistischen und teils düsteren Stil von Ocarina of Time und Majora's Mask aufbauen.

Dass das Zelda-Team jedoch an einem viel fröhlicherem Cel-Shading-Spiel entwickelte, wusste er lange Zeit nicht. Aonuma hatte bereits mit einer negativen Reaktion gerechnet und es deswegen vor ihm geheim gehalten. Als es Miyamoto dann präsentiert wurde, meinte er angeblich, dass es noch nicht zu spät sei, den Stil doch noch zu ändern.

Der Aufwand ein realtischeres Spiel aus The Wind Waker zu machen, hätte das Team jedoch an die zehn Jahre Entwicklungszeit gekostet. Darum hat er dem Konzept letzten Endes doch grünes Licht gegeben. Auch wenn er Zweifel daran hatte, dass es sich gut verkaufen würde.

Eine Änderung konnte sich jedoch durchsetzen

Auch wenn Miyamoto dem Wunsch der Entwickler nachgeben und sein Okay für den Stil geben musste, so konnte er sich zumindest in einer anderen Angelegenheit durchsetzen. Kurioserweise sollte Link nämlich zuerst nicht mit einem Taktstock dirigieren, sondern auf einem Teremin spielen.

Auch für das Teremin hätte er mit seinen Händen in der Luft herumgefuchtelt. Spieler hätten den Controller dafür jedoch sehr umständlich halten müssen. Noch dazu wäre der Sound extrem abgespaced gewesen.

