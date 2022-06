Gewinnspiel: Holt euch 3 x Mario Strikers mit Jahresabo für Nintendo Switch Online

Mario Strikers: Battle League Football – Übersichts-Trailer

Mario Strikers – 15 Jahre hat es gedauert, jetzt gibt es endlich ein neues Spiel des beliebten Nintendo Fußballspiels. Zur Feier dieses Releases haben drei von euch die Möglichkeit, Mario Strikers: Battle League Football für die Switch zu gewinnen. Und Nintendo legt auch noch gleich drei Jahresabos für Nintendo Switch Onine drauf!

Der Moment auf den viele Fans sehnlichst gewartet haben: Die Rückkehr der Mario-Strikers-Reihe ist vollzogen. Nach 15 Jahren kommt die Reihe nun in neuem Look und mit vielen Änderungen zurück. Nun heißt es also wieder: rein ins Gefecht und ein paar Bälle mit den imposanten Hyperschüssen ins Tor befördern.

Schick und nützlich: das neue Ausrüstungssystem

Die lange Wartezeit hat glücklicherweise auch neue Spielmechaniken hervorgebracht. Neben dem allseits bekannten fußballähnlichen Spielsystem hat dieser Ableger der Reihe noch mehr zu bieten, denn nun könnt ihr eure Teammitglieder effizient mit Ausrüstung versehen. Neben verschiedenen Looks die ihr euren Teammitgliedern verpassen könnt, hat die Ausrüstung auch noch einen weiteren Nutzen, denn nun ist es möglich eure Teammitglieder noch mehr auf euren Spielstil hinzutrimmen.

Mithilfe des Gear-Systems könnt ihr eure Mannschaft detailliert anpassen! Bild: spieletipps/Nintendo

Durch das Spielen von Wettkämpfen gegen andere Spieler oder die CPU könnt ihr Gold verdienen und es dann ausgeben, um neue Ausrüstung zu kaufen und die perfekte Balance zwischen Werten und Aussehen eurer Ausrüstung zu finden. Baut euch euer Team und stellt euch neuen Herausforderungen in dem exklusiv für die Switch erschienenen Mario Strikers: Battle League Football.

Wir verlosen 3 x Super Mario Strikers: Battle League Football plus jeweils ein Jahresabo für Nintendo Switch Online, damit ihr euch auch online mit anderen Spielern duellieren könnt. Wollt ihr das haben? Natürlich wollt ihr das haben. Legen wir los!

Ich will gewinnen, was muss ich tun?

Die bereits erwähnten Hyperschüsse, die von Charakter zu Charakter variieren, haben kunterbunte Namen. Diese Namen sind aber nicht einfach zufällig gewählt, sie beschreiben auch den Angriff, der mit einem Hyperschuss ausgelöst wird. Wir haben fünf coole Namen der Hyperschüsse aufgelistet. Doch Achtung, einer dieser Namen existiert gar nicht im neuen Mario-Strikers-Spiel. Wie lautet er?

a) Feuerzyklon

b) Allkrawall

c) Explosionskracher

d) Rosenkavallerie

e) Granatenkopfball

Falls ihr euch nicht sicher seid, oder einen Tipp braucht, schaut euch für Hilfe gerne auf der offiziellen Spieleseite von Nintendo um.

Mario Strikers: Battle League Football - [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.06.2022 06:29 Uhr

Wenn ihr rausgefunden habt, in welchem Fall wir geflunkert haben, schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "TOR".

Teilt uns eure Adresse mit, sonst können wir euch den Gewinn nicht zustellen!

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben!

Eure Daten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt, danach werden sie gelöscht. Bitte achtet auf die Vollständigkeit eurer Antwort. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Sonntag, der 3. Juli 2022 um 23:59 Uhr.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden - wie oben erwähnt - ausschließlich zum Versand der Gewinne genutzt und nicht für andere Zwecke weiterverwendet. Wir freuen uns auf eure Einsendungen und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!