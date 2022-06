Steam empfiehlt Elden Ring zur Entspannung! Was ist da los?

Elden-Ring-Spieler trollen die Steam-Community. (Bild: Bandai Namco & GettyImages/Deagreez)

Wenn man ein Spiel zur Entspannung sucht, dann denkt man vielleicht an Minecraft, aber nicht an das bockschwere Rollenspiel Elden Ring. Dennoch führt Steam das Hardcore-RPG unter der Kategorie "Entspannung". Warum ist das so?

Elden Ring wird zum Entspannungs-Spiel

Steam ist ein Mekka für PC-Spieler! In dem Meer aus großen Blockbuster-Titeln und kleinen Indie-Games ist es aber gar nicht so leicht den Überblick zu behalten. Aus diesem Grund hat Steam vor einiger Zeit die Tags eingeführt. Diese Funktion erlaubt es Usern den Games verschiedene Begriffe zu zuordnen, damit interessierte Spieler ein ihn unbekanntes Videospiel besser einschätzen können.

Die benutzerdefinierten Tags für The Elder Scrolls V: Skyrim sind zum Beispiel "Open World", "RPG", "Abenteuer" und "Einzelspieler". Es gibt aber auch speziellere Tags. Dazu gehören "Weibliche Hauptfigur" oder "Guter Soundtrack".

Klickt man nun auf ein solches Tag oder gibt es direkt in der Suchleiste ein, dann bekommt man von Steam alle Spiele mit einer entsprechenden Kennzeichnung angezeigt. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Gag.

Den Community-Tags könnt ihr nicht vertrauen

Sucht man nämlich aktiv nach Spielen zum entspannen, dann bekommt man neben ruhigen Games wie The Sims 4 oder Stardew Valley auch FromSoftwares Elden Ring vorgeschlagen:

Elden Ring dient zur Entspannung? Ähm, okay. (Bild: Steam)

Das Soulslike ist allerdings alles andere als entspannend und gilt dank seines hohen Schwierigkeitsgrad als eine echte Herausforderung, die ein gewisses Maß an Frusttoleranz voraussetzt. Oder anders formuliert: Ausraster und kaputte Controller sind bei Elden Ring keine Seltenheit.

Aber genau diese Tatsache hat dazu geführt, dass die Spieler das knackige RPG reihenweise mit dem Tag "Entspannung" versehen. Natürlich dürfte nicht wirklich jemand auf diesen falschen Tag heranfallen, aber das war auch gar nicht die Intention dahinter.

Vielmehr entspricht so ein Vorgehen dem typischen Internet-Humor, wie er auf Seiten wie 9gag oder Reddit tagtäglich praktiziert wird. Ob dieser Gag nun gelungen ist oder nicht, dass kann jeder für sich entscheiden. Kurios ist der Umstand aber auf jeden Fall.