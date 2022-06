Konkurrenz für Jurassic Park: Steam-Community feiert Dino-Spiel

The Isle: Dino-Hit kommt bei Steam-Spielern gut an. (Bildquelle: Afterthought LLC)

Videospiele mit Dinosauriern sind äußerst beliebt, aber außer Jurassic World Evolution oder Dino Crisis konzentrieren sich leider nicht allzu viele Games auf die Urzeitechsen. Kein Wunder also, dass The Isle auf Steam so populär ist – wir durften das Spiel auf einem der größten deutschen Server näher kennenlernen.

Dino-Fans in The Isle: "Ich geh hier nicht mehr weg!"

Im Jahr 2015 erschien The Isle im Steam-"Early Access" und bietet den Spielern ein umfassendes Dino-Survival-Gameplay – mit allem, was dazu gehört: Einen eigenen Dino aufziehen, Bedürfnisse befriedigen und andere Dinos bekämpfen. Vor einiger Zeit erhielten wir eine Einladung von Heaven, einem der größten deutschen "The Isle"-Server.

Dabei führten uns Mr. Jesus, der Serverleiter, und die Administratorin Asuna durch das beeindruckende Spiel und präsentierten uns eine unglaublich leidenschaftliche Community. Im folgenden Video könnt ihr uns dorthin begleiten.

The Isle: Besser als Jurassic Park – Fans leben absoluten Dino-Traum

Wir bedanken uns für die Einladung auf den Heaven-Server und wünschen der Community weiterhin frohe Dino-Jagd. Sagt uns unbedingt Bescheid, wann Gift-Dinos und Menschen eingefügt werden. Bis dahin sagen wir: Das Leben findet einen Weg.