MontanaBlack geschlagen: Nach 4 Jahren hat Deutschland einen neuen Twitch-König

Auf dem Twitch-Thron sitzt nicht mehr MontanaBlack. Bild: Twitch / Irina Cheremisinova@GettyImages

MontanaBlack hat die Liste der deutschen Twitch-Streamer seit dem Jahr 2018 konstant angeführt. Das hat jetzt ein Ende, denn ein anderer hat ihn auf der Plattform jetzt überholt.

MontanaBlack: Streaming-Dauer und Zuschauerzahlen fallen

Fast vier Jahre lang besetzte der Streamer den Thron und übertrumpfte Hunderte deutsche Content Creator wie beispielsweise Gronkh, MckyTV und Trymacs. Ausschlaggebend für die Ränge sind die durchschnittliche Zahl der Zuschauer sowie die Stunden, in denen aktiv gestreamt wird. Das ist aber noch nicht alles, denn auch die insgesamt von Zuschauern geschauten Stunden zählen mit rein.

Vor allem in den Jahren 2020 und 2021 konnte MontanaBlack ordentlich zulegen – das hatte er Spielen wie GTA 5, Call of Duty: Warzone und FIFA zu verdanken und das, obwohl er nicht einmal viel auf Sendung war. Das und die Tatsache, dass er immer mehr Glücksspiel mit ins Programm nahm, könnten ihm dieses Jahr zum Verhängnis geworden sein. Im Jahr 2022 wurde er von einem jungen Berliner überholt.

eliasn97 ist jetzt der meistgesehene deutsche Twitch-Streamer

In diesem Jahr hat MontanaBlack mit dem League-of-Legends-Spieler NoWay4u_Sir und dem früheren FIFA-Profi eliasn97 ordentlich Konkurrenz bekommen und mit den rund 6,17 gestreamten Stunden am Tag, hat Zweiterer jetzt den deutschen Twitch-Thron bestiegen.

Nachdem der 24-Jährige für Hertha BSC im ESport-Team tätig war, arbeitete er an seiner Karriere als Content Creator. Vor allem Spiele wie FIFA 21 und Among Us ließen seine Zuschauerzahlen explodieren.

Laut der Seite TwitchMetrics belegt MontanaBlack unter der Kategorie „am meisten gesehen“ nach eliasn97, MckyTV, Trymacs, NoWay4u_Sir und Gronkh nur noch den sechsten Platz. Zwar kann sich Montana Black noch bei den durchschnittlichen Zuschauerzahlen durchsetzen, doch auch das könnte sich bald ändern. (Quelle: TwitchMetrics)

