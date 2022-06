Mario + Rabbids Sparks of Hope: Nintendo enthüllt neuen Trailer und Release-Datum

Im Oktober tun sich Mario und die Hasen erneut zusammen. (Bild: Nintendo & Ubisoft)

Während einer Direct Mini hat Nintendo einen neuen Gameplay-Trailer zu Mario + Rabbids Sparks of Hope gezeigt. Darüber hinaus wurde auch das Release-Datum verraten. Wir fassen euch zusammen, worauf sich Switch-Besitzer außerdem noch freuen können.

Nintendo x Ubisoft: Die Hasen sind zurück

Das taktische Rollenspiel Mario + Rabidds Kingdom Battle war 2017 ein echter Überraschungshit. 2022 erscheint nun die Fortsetzung Mario + Rabbids Sparks of Hope. Als genaues Veröffentlichungsdatum wird der 20. Oktober 2022 angepeilt.

Passend dazu hat Publisher Nintendo auch einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht.

Mario + Rabbids Gameplay Trailer

Der Winter auf der Switch wird heiß

Wer dagegen nichts mit Mario oder den Hasen von Ubisoft anfangen kann, für den hatte Nintendo ein paar weitere Ankündigungen im Gepäck.

So wird am 6. Oktober das beliebte und mehrfach ausgezeichnete Action-Rollenspiel Nier Automata seinen Weg auf die Switch finden. Die "The End of YorHa"-Edition wird neben den DLCs auch über ein paar exklusive Skins verfügen. Den dazu passenden Trailer gibt es auf YouTube.

Und noch ein gefragtes Rollenspiel erscheint in diesem Jahr auf der Switch. Die Rede ist von Dragon Quest Treasures, welches aller Voraussicht nach am 9. Dezember für Nintendos Konsole erscheinen wird. Auch hier gab es einen neuen Gameplay-Trailer zu sehen.

Fans von Monkey Island müssen dagegen noch ein bisschen ausharren. Das Spiel soll zwar nach wie vor in diesem Jahr erscheinen, aber ein konkretes Release-Datum wurde nicht angegeben. Besonders interessant: Die Switch-Version wird vor den anderen Konsolen-Ports erscheinen. Hier gehts zum neuen Trailer.

Final-Fantasy-Publisher Square Enix enthüllte indessen ein neues Rollenspiel mit starken Harvest-Moon-Vibes. Das neue Spiel hört auf den Namen Harvestella und soll am 4. November für die Nintendo Switch veröffentlicht werden. Auch hierzu gab es einen ersten Trailer zu bestaunen.