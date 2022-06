Skyrim: Neue Mod zeigt euch die Drachen so beeindruckend wie nie zuvor. (Bildquelle: Bethesda / Atstock Productions, Getty Images)

Ein Skyrim-Fan verpasst dem RPG-Klassiker ein beachtliches Grafik-Upgrade, durch das eure größten Gegner viel detaillierter und furchteinflößender erscheinen: Die neue Mod spendiert Drachen im Spiel Texturen in einer fantastischen 16K-Auflösung.

Wie lassen sich die Drachen in The Elder Scrolls 5: Skyrim noch imposanter gestalten? Dieser Frage wollte ein Fan offenbar nachgehen und hat den feuerspeienden Ungetümen eine Texturen-Mod verpasst, die sie schärfer denn je darstellt – in einer Auflösung von 16K.

Skyrim-Mod: Drachen so scharf wie nie zuvor

Die Fan-Mod Bellyaches 16K-8K Dragon Replacer Pack nimmt sich den Drachen in Skyrim an und spendiert den riesigen Kreaturen einen großzügigen Facelift – den sie gerade wegen ihrer beachtlichen Größe durchaus gebrauchen können. In ihrer Originalfassung sind die Drachen zwar riesig, doch ihre Texturen unterscheiden sich von der Auflösung her nicht von regulären Rüstungstexturen, was dementsprechend zu einer verwaschenen und detailarmen Optik führt.

Die 16K-Auflösung funktioniert laut den Moddern wrig675, XilaMonstrr und I2edShift wie zwei nebeneinandergelegte 8K-Dateien und sind somit fast alle doppelt so lang wie weit. Insgesamt haben die Dateien eine Auflösung von 8.192 x 16.384. Mit dieser extrem hohen Auflösung ist es möglich, die Drachentexturen selbst im Nahkampf in 4K zu bewundern. Selbst Kratzer und Dellen in den Schuppen der Drachen werden dadurch sichtbar. (Quelle: Nexusmods)

Die Skyrim-Community ist für ihre unzähligen Mods bekannt, die miteinander kombiniert werden können und mit denen der RPG-Klassiker in gänzlich neuem Licht erscheint. Erst kürzlich zum Beispiel hat ein Fan gezeigt, wie sich Bethesdas Epos mit 300 verschiedenen Mods spielen lässt.

Die neuen hochauflösenden Drachen-Texturen fügen sich somit nahtlos in die tradtionsreiche Reihe an beeindruckenden Community-Mods für Skyrim ein.

