Bayonetta 3: Mögliches Release-Datum zum Switch-Spiel geleakt

Gibt es im Oktober ein Wiedersehen mit Bayonetta? (Bild: Nintendo)

Wann erscheint Bayonetta 3? Laut einem bekannten Leaker wird Nintendo das langersehnte Switch-Spiel in diesem Herbst veröffentlichen. Wir verraten euch, was an dem Leak dran ist und warum Fans das vermeintliche Release-Datum als kritisch betrachten.

Erscheint Bayonetta 3 im Oktober?

Seit mittlerweile acht Jahren warten Bayonetta-Fans auf den dritten Teil der beliebten Hack-and-Slay-Reihe. Laut Nintendo soll Bayonetta 3 noch in diesem Jahr erscheinen. Wann genau, steht aber offiziell noch nicht fest.

Ein bekannter Leaker ist sich allerdings sicher, dass das nächste Abenteuer der titelgebenden Hexe bereits in diesem Herbst erscheint. Ganz genau benennt er den 28. Oktober 2022 als Release-Termin.

Kann man dem Leaker vertrauen? Natürlich sind Leaks immer mit Vorsicht zu genießen, allerdings hat Syluxhunter in der Vergangenheit bereits mehrfach richtig gelegen. So sagte der Twitter-User unter anderem voraus, dass Mario Kart 8 Deluxe einen Expansion-Pass bekommt und das sich der Release von Advanced Wars verzögert.

Auf Reddit hat ein User festgehalten, wie oft Syluxhunter bereits richtig lag, weshalb auch das vermeintliche Veröffentlichungsdatum für Bayonetta 3 als glaubwürdig betrachtet werden kann.

Bayonetta 3 | Erster Gameplay-Trailer zeigt die Umbra-Hexe in Action

Warum ist das Datum ein Problem?

Ob das Datum nun stimmt oder nicht, ist aber gar nicht Dreh- und Angelpunkt der Community-Diskussion. Stattdessen beklagen sich viele Reddit-User darüber, dass der Oktober 2022 ein spielerischer Overkill wird. In dem besagten Monat erscheinen nämlich ungewöhnlich viele Blockbuster gleichzeitig.

So erscheinen unter anderem das neue Call of Duty, Star Ocean 6, Overwatch 2, Forpsoken, Gotham Knights, A Plague Tale: Requiem, das Horrorspiel Scorn, die DLC-Erweiterung zu Resident Evil 8 und Mario + Rabbids Sparks of Hope im Oktober.

Und das sind nur ein paar Beispiele. Sollte Bayonetta 3 also wirklich am 28. Oktober erscheinen, dann werden viele Gamer-Geldbörsen im Halloween-Monat massiv leiden.